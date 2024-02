Skifahren lernen in der Gruppe: Das geht zum Beispiel in Winterberg.

Urlaub vor der Haustür Skifahren in der Nähe: Kurse und Skilehrer in NRW

Bottrop Keine Lust auf Karneval? Spaß auf der Piste gibt‘s auch mit kurzer Anreise: Ski, Snowboard, Skibike. Hier können Anfänger lernen.

„Pommes!“, schallt es auf einer Skipiste. Und dann: „Pizza!“ Aber nicht, weil da jemand gerade einen riesigen Hunger auf Fastfood hat. Es sind Kommandos. Ruft der Skilehrer „Pommes“, halten die Schüler die Ski parallel wie zwei Fritten – und nehmen Fahrt auf. Bei „Pizza!“ sind die Skispitzen eng beieinander, sodass die Bretter zum V geformt sind – wie ein Stück Pizza. Wer jetzt Appetit aufs Skifahren bekommen hat, muss nicht warten und auch nicht weit fahren. Denn in unserer Region kann man ebenfalls das alpine Skifahren lernen, ohne eine Unterkunft in den Alpen buchen zu müssen. Und das selbst dann, wenn keine Schneeflocke mehr zu Boden fällt. Hier geht es zu den Kursen:

Skikurse im Skigebiet Winterberg

34 Abfahrten, 27,5 Pistenkilometer und 26 Lifte – damit wirbt Winterberg. Zwar sind nicht immer alle Lifte geöffnet, aber da es Beschneiungsanlagen gibt, ist auch bei frühlingshaften Temperaturen der Wintersport im Sauerland möglich. Und das sogar bis Mitte März. Dank eines Flutlichts können Ski- und Snowboardfahrer auch immer wieder am Abend die Hügel hinunterzuflitzen.

Pizza - oder auch Schneepflug - nennt man das Bremsen beim Skifahren. Eine der ersten Lektionen, die ein Anfänger lernt. Foto: Julia Kuznetsova / Shutterstock / Julia Kuznetsova

Aber wie anfangen? In Winterberg gibt es gleich mehrere Schulen: In der „Skischule Winterberg“ kann man bereits seit 1953 das Alpinskifahren lernen. Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene üben jeweils in Gruppen in zweieinhalbstündigen Kursen (ab 60 €). Die Skischule Altastenberg hat für die Ski-Zwerge ein eigenes Kinderland geschaffen, wo erste Skiversuche glücken. Ebenso die Skischule Neuastenberg: „Regenbogenland“ heißt dort der Skikindergarten. Beide Schulen bieten natürlich auch Kurse für Jugendliche und Erwachsene an.

Wer lieber alleine mit einem Privatlehrer üben möchte, kann das zum Beispiel bei der Neuen Skischule Winterberg: ab 95 € die Stunde. Brabander ist nicht nur eine Skischule, sondern auch eine Ferienanlage mit Wohnungen und Hotelzimmern. Bei manchen Anbietern, wie der „Skischule Semmler Winterberg“, lernen Wintersportler auch Langlauf. Und dann gibt es noch mit Stylefish eine reine Snowboardschule. Der Schnupperkurs kostet dort 99 €, inklusive Snowboard, Boots und Helm.

Eine Übersicht der Skischulen – und welche aktuell geöffnet sind – gibt es auf der Tourismusseite winterberg.de

Die Infos zur derzeitigen Schneelage und zu den geöffneten Liften werden jeden Abend aktualisiert: skiliftkarussell.de

Kurse in der Skihalle Bottrop

Selbst wenn kein Schnee liegt, es regnet und warm ist, kann man hier das Skifahren lernen: im Alpincenter Bottrop auf der Halde Prosperstraße, neben der Halde Beckstraße mit dem Tetraeder. Mit 640 Metern Piste ist es nach eigenen Angaben die längste Skihalle der Welt.

Das Ski- oder Snowboard-Fahren lernt man hier in einer Gruppe mit bis zu 9 Personen. Zweistündiger Skikurs für Kinder von 7 bis 12 Jahren für 49 €, vierstündiger Skikurs für alle Anfänger ab 13 Jahren für 69 €.

Snowboard lernen Kinder von 9 bis 12 Jahren im zweistündigen Kurs für 49 €, ab 13 Jahren gibt es einen vierstündigen Kurs für 69 €. Zu den Preisen kommen noch die Eintrittskarten. Bei weniger als drei Teilnehmern wird die Kurszeit halbiert. Es gibt keinen Fortgeschrittenen-Kurs.

In Bottrop kann man nicht nur das Fahren mit den Ski oder dem Snowboard lernen, sondern auch das mit dem Skibike – einer Kombination aus Abfahrtski und Mountainbike. Den Einsteigerkurs mit einem Privatlehrer kann man für sich oder für eine Gruppe von bis zu vier Personen buchen. In den zwei Stunden ist das Pistenticket inklusive, ebenso der Helm und die Snowboardboots (130 €, für jede weitere Person: 40 €). Info unter www.alpincenter.com

Prosperstraße 299-301, Bottrop, Öffnungszeiten der Skischule: Täglich außer montags von 10 bis 16 Uhr.

Mit dem Skilehrer im Alpenpark Neuss

Im Alpenpark Neuss gibt es Kurse nicht nur für Anfänger und Fortgeschrittene. Bei der Skitaufe lernen bereits die „Minis“ im Alter von vier bis sechs Jahren die Ausrüstung kennen und machen ihre ersten Fahrten geradeaus (1 Stunde, 39 €). Zudem gibt es Brems-, Parallel- und Kurvenkurse (1,5 bis 4 Stunden, 64 € bis 121 €).

Selbst wenn es draußen viel zu warm für Schnee ist: In den Skihallen, wie hier in Neuss, kann man das Skifahren trotzdem lernen. Foto: alpenpark-neuss.de

Kinder von 7 bis 13 Jahren können ebenfalls zwischen mehreren Kursen wählen, vom Einsteigerkurs (zweimal 4 Stunden, 233 €) bis zum dreitägigen Camp für Könner: 265 €. Jugendlichen ab 14 Jahren und Erwachsenen stehen auch Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Kurse zur Verfügung (zum Beispiel: zweimal 4 Stunden Einsteiger, 253 €). Wer lieber einen Privatkurs buchen möchte, kann das ab 119 €. Zudem gibt es Snowboard-Kurse für Kinder ab sieben Jahren und für Erwachsene. Übersicht und Termine: alpenpark-neuss.de

Alle, die nicht Karneval feiern möchten, sollten diese Termine berücksichtigen: An Altweiber (Donnerstag, 8. Februar, ab 11.11 Uhr, 15 €) gibt es eine Feier sowie am Samstag, 10. Februar, ab 21 Uhr, eine Kostümparty (12 €). Valentinstag wird auch gefeiert, mit einem Konzert von Mike Ilano in der Pistenlounge (Valentinstag, 14. Februar, ab 18.30 Uhr, 16 €). Infos und Tickets: tickets.alpenpark-neuss.de

An der Skihalle 1, Neuss, Montag bis Freitag 12 bis 20 Uhr, an Wochenenden, Feier- und Brückentagen: 10 bis 20 Uhr

