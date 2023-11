Essen. Welcher Song war in NRW 2023 am beliebtesten? Der Streamingdienst Spotify hat in seinem „Spotify Wrapped“ die Top-Rankings dazu bekannt gegeben.

Es ist soweit: Der alljährliche Spotify-Jahresrückblick „Spotify Wrapped“ ist wieder da und zeigt, was die Nutzerinnen und Nutzer des Musikstreamingdienstes in NRW 2023 besonders oft gehört haben. Gemessen wurde im Zeitraum zwischen Januar und November. Eins können wir bereits verraten: Musik in deutscher Sprache ist erneut am beliebtesten. Der Überblick.

„Spotify-Wrapped“ in NRW: Apache ganz oben - Recklinghäuser-Rapperin auf dem Podium

Die Nummer eins im Jahr 2023 in NRW ist der Rapper Apache 207. Der Mannheimer ist mittlerweile zu einem der größten deutschsprachigen Künstler herangewachsen und war in diesem Jahr unter anderem am Seaside Beach in Essen und auf dem San-Hejmo-Festival in Weeze live auf der Bühne. Nur wie oft sein Song in NRW insgesamt gestreamt wurde bleibt unbekannt, denn Spotify hat zu den „Wrapped“-Statistiken keine absoluten Zahlen angegeben.

Dicht dahinter kommt eine Lokalmatadorin, nämlich Elif Akar alias Ayliva aus Recklinghausen. Gerade in diesem Jahr hat die 25-Jährige einen großen Bekanntheitsanstieg erlebt. Das Treppchen komplettiert dann der Rapper Bonez MC, bekannt durch die „187 Straßenbande“. Die Plätze vier und fünf gehen ebenfalls an Deutschrapper, namentlich Raf Camora und Luciano.

Bei den Top-Songs in NRW sind auch internationale Künstler dabei

Bei den Top-Songs haben es dann auch internationale Künstlerinnen und Künstler in das Ranking für NRW geschafft. Wenig überraschend führt auch hier Apache 207 das Feld an. Sein Song „Komet“ zusammen mit Udo Lindenberg ist dort ganz oben. Dahinter dann wieder Ayliva mit „Sie weiß“, Miley Cyrus mit ihrer beliebten Radio-Hymne „Flowers“, Damn Yury und „Tabu“ sowie Eminem mit „Mockingbird“.

Lobrecht, Böhmermann und True-Crime unter den Top-5 Podcasts in NRW 2023

Spotify ist aber nicht nur bekannt als Musikstreaming-Plattform, sondern auch als Ort für Podcasts. Auch die FUNKE Mediengruppe ist mit ihren Podcasts dort vertreten - etwa dem Ukraine-Podcast „So fühlt sich Krieg an“.

In NRW ist der Podcast „Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt auf Platz eins. Auf dem zweiten Rang findet sich der Podcast „Hobbylos“ der beiden Influencer „Rezo“ und „Julien Bam“ wieder. Comedian Kurt Krömer bekommt von den NRW-Hörerinnen und Hörern die Bronzemedaille mit seinem Podcast „Kurt Krömer - Feelings“. Knapp das Podium verpasst haben hingegen TV-Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz mit „Fest & Flauschig“. Ein beliebtes True-Crime-Format schafft es in NRW ebenfalls unter die beliebtesten fünf, mit „Mordlust“ von Paulina Krasa und Laura Wohlers.

