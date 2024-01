Caspar David Friedrich war nie in Italien. Trotzdem malte er den „Junotempel in Agrigent“. Der im übrigen heute fast noch genauso aussieht wie auf der Vorlage, die Friedrich verwandt hat.

Als das Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte 1951 das Gemälde „Junotempel in Agrigent“ im Kölner Kunsthandel kaufte, galt es noch als ein Bild von Carl Gustav Carus, einem Zeitgenossen und zeitweiligem Freund von Caspar David Friedrich. Der war nämlich, im Gegensatz zu Carus, nie in Italien – dabei galt eine Italienreise unter den Künstlern des frühen 19. Jahrhunderts als Standard-Station ihrer Ausbildung. Friedrich aber begnügte sich mit Reisen nach Rügen und an die Ostseeküste, ins Riesen- und Elbsandsteingebirge oder in den Harz, wo er unermüdlich wanderte.

Und Friedrich, der ein sehr bewusster, denkender Maler, aber auch ein enorm politischer Mensch war, schimpfte: „Denen Herren Kunstrichtern genügen unsere teutsche Sonne, Mond und Sterne, unsere Felsen, Bäume und Kräuter, unsere Ebenen, Seen und Flüsse nicht mehr. Italienisch muß alles sein, um Anspruch auf Größe und Schönheit machen können.“ Als er allerdings 1816 von seinem Malerfreund Frederik Christian Lund nach Rom eingeladen wurde, lehnte Friedrich das in einem Brief ab mit der Sorge, er könnte es in Italien zu schön finden und würde dann womöglich nicht zurückkehren: „Ich kann es mir jetzt recht schön denken nach Rom zu reisen und dort zu leben. Aber den Gedanken von da wieder zurück nach Norden könnte ich nicht ohne Schaudern zu denken; daß hieße nach meiner Vorstellung so viel: als sich selbst lebendig begraben.“

Sammlungsleiter Christian Walda ist stolz auf die beiden Caspar-David-Friedrich-Gemälde im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte – neben der „Winterlandschaft mit Kirche“ (vorn) ist dies der „Junotempel in Agrigent“ (hinten). Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Friedrich war nie in Italien, und so ist der „Junotempel in Agrigent“ nicht aus eigener Anschauung oder gar vor Ort entstanden; das Gemälde beruht vielmehr auf einer Radierung aus dem 1826 in Paris erschienenen Buch „Pittoreske Reise in Sizilien“. Die Szenerie fand schon der erfahrene Italien-Reisende Johann Wolfgang von Goethe „so mahlerisch, als man sie sich wünschen kann“ – und sie ist bis heute im Wesentlichen die gleiche.

Seit den 1970er-Jahren fanden Kunsthistoriker immer mehr Argumente, das Bild Caspar David Friedrich zuzuschreiben: Das Leinwand-Format von 54 mal 72 Zentimetern hat er oft genutzt; von der Maltechnik her wie auch von der violetten Eintönung des Abendhimmels passt es zu Friedrich. Er hat aus dem Tag-Bild der Vorlage ein für ihn typisches Sonnenuntergangsbild mit aufziehendem Mond gemacht, hat viele Pflanzen weggelassen und alles auf die Ruine des Tempels konzentriert. Spätestens seit der großen Ausstellung „Caspar David Friedrich: Winterlandschaften“ 1990 in Dortmund gilt die neue Zuschreibung als gesichert.

Caspar David Friedrich wurde verdrängt von der Düsseldorfer Malerschule

Es ist ein Gemälde aus dem Spätwerk des Künstlers, mutmaßlich zwischen 1828 und 1830 gemalt. Friedrich war zu dieser Zeit bereits eine ganze Weile an den Rand der öffentlichen Wahrnehmung gedrängt worden. Vor allem von den Kollegen der Düsseldorfer Malerschule an der dortigen Akademie und den „Nazarenern“, die eine katholisch-religiöse Erneuerung der Malerei versuchten, indem sie italienische und deutsche Renaissance-Maler wie Raffael oder Dürer in süßlicher Manier variierten. Für sie war die Antike eher ein Vorbild.

Das Bild zeigt die durch das Christentum überwundene Antike. Christian Walda, - Sammlungsleiter im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte

Ganz anders im „Junotempel in Agrigent“ von Friedrich: „Sein Bild zeigt die untergegangene Antike“, sagt Christian Walda, Leiter der Sammlung im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte: „Es zeigt die zurecht untergegangene, die durch das Christentum überwundene Antike. Der Vollmond, der im Hintergrund aufsteigt, ist das Symbol für den Sieg des Christentums. Es kommt aus der mittelalterlichen Tradition.“ Von der heidnischen Religion blieben nur Trümmer, für Caspar David Friedrich sei die Antike kein Ideal gewesen: „Dabei ist er ja beim Kunststudium in Kopenhagen durchaus von klassizistischen Lehrern ausgebildet worden.“ Walda bewundert Friedrichs Präzision, „besonders beim Licht“. Vor allem aber „seinen Einsatz der detailgenau erscheinenden äußeren Natur als Ausdruck für innere, also also unsichtbare Empfindungen.“

Rangehen im Museum: Caspar David Friedrich malte einzelne Grashalme und Blätter

Weil der Tempel auf der Rückseite der Lichtquelle steht, ist er dunkel, fast schwarz – der denkbar tiefste Kontrast zum marmornen Weiß, in dem antike Tempel meist gemalt wurden (obwohl sie ja, wie man heute weiß, zum Teil knallbunt angemalt waren; die Farben verblassten nur im Laufe der Zeit, so dass der Marmor wieder sichtbar wurde).

Es lohnt sich, nahe an das Bild heranzugehen: Caspar David Friedrich hat einzelne Grashalme und Blätter gemalt, das heißt: Er hat sie eigentlich gezeichnet, mit Stift und Rohrfeder, um sie dann mit hauchdünnen Farb- und Lasurschichten zu überziehen, so dass die Unterzeichnung bei genauem Hinsehen durchschimmert. Die meisten Pflanzen der Vorlage hat Friedrich allerdings eliminiert. Der Vordergrund wird von alten, abgenutzten Steinen bestimmt. Ein totes Gelände. Was lebt, ist der zwischen Violett und Gelb changierende Himmel mit seinen Schleierwolken, der zwei Drittel des Bildes bis hin zur Horizontlinie über den erkennbaren Meeres-Ausschnitten einnimmt. Es ist dies die wohl eindringlichste, bis heute gültige Botschaft des Gemäldes: Was immer auch Menschen bauen, wird irgendwann von der Vergänglichkeit eingeholt – nicht aber die ewige Natur, die sich stets aufs Neue erholt.

Der Eintritt in die Sammlung des Museums für Kunst und Kulturgeschichte, in der Friedrichs „Junotempel in Agrigent“ hängt, ist frei: Hansastraße 3, 44137 Dortmund. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags bis 20 Uhr.

