Unser Caspar David Friedrich: „Winterlandschaft mit Kirche“

Im Vordergrund strahlt und glänzt der Schnee, er drängt sich eiskalt in den Blick, macht frösteln. Im Hintergrund verschwimmen die schlank aufragenden Türme einer gotischen Kirche. Sie scheinen die Tannen zu spiegeln, die in der Mitte aufragen. Zwei Bilderbuchtannen mit Puderschnee auf den Spitzen. Ein übermannshohes Kruzifix, das aus einer Tanne herausragt, ist fast genauso leicht zu übersehen wie der seltsam ungelenk an einen schrägen Fels lehnende Mann, der die hölzerne Jesusfigur anbetet und kurz zuvor seine beiden Krücken in den Schnee geworfen haben muss.

„Unsere Mona Lisa“, nennt Dr. Christian Walda, der Leiter der Gemäldesammlung am Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund, das Bild. Und mit 45 mal 33 Zentimetern ein „sehr außergewöhnliches, eher kleines Bild“ für die Verhältnisse von Caspar David Friedrich. 1774, vor 250 Jahren, kam er in Greifswald zur Welt. 1810, als er das Bild malte, war er auf einem ersten Höhepunkt seines Schaffens. Sein „Tetschener Altar“ hatte gerade für mächtig Wirbel gesorgt und die Kunstwelt gespalten: Für manche war dieses Bild viel zu sehr Landschaft und viel zu wenig Altar – andere begeisterte diese völlig neue Art, einen Altar zu illustrieren. Und was Caspar David Friedrichs Namen bekannt gemacht hatte: Sein Gemälde „Der Mönch am Meer“ kaufte 1810 der preußische König Friedrich Wilhelm III. an; der romantische Dichter Heinrich von Kleist schwärmte vom augenöffnenden Geist dieses fast schon impressionistischen Bildes mit den Worten, es sei, „als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären“.

Sammlungsleiter Dr. Christian Walda mit der „Mona Lisa“ des Museums für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund, Caspar David Friedrichs „Winterlandschaft mit Kirche“. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Caspar David Friedrich stammte aus einer protestantischen Familie in Greifswald. Die Ausprägung ihres Glaubens hatte etwas Pietistisches: Der Glaube war nicht nur Bekenntnis, sondern auch ein tief innerliches Gefühl. Das schlug sich auch in der Ausdrucksstärke seiner Gemälde nieder: „Friedrichs Bilder sind immer reine Emotion“, empfindet auch der Dortmunder Kunsthistoriker Christian Walda: „Das Bild ist sehr offen angelegt, das ist gerade das Moderne an Friedrich.“

Der Stein, an den der Mann gelehnt ist, könnte der Fels des Glaubens sein, „die gotische Kirche im Hintergrund steht symbolisch für eine Zeit, in der es eine Einheit von Fühlen und Denken gab.“ Friedrich habe nicht zurück ins Mittelalter gewollt, er sei Demokrat gewesen und deutscher Patriot – „und die Gotik ist doch in Frankreich erfunden worden!“

Eine weitere „Winterlandschaft mit Kirche“ von Caspar David Friedrich in London

Die Kälte der Landschaft könnte für die Zeit stehen, in der Deutschland von Napoleons Armeen besetzt war. Es gibt eine weitere Version dieses Bildes, sie hängt in der National Gallery London, und auf ihr ragen ein paar Grashalme aus dem Schnee. Ein Verweis auf das nächste Frühjahr, das Weichen des Winters. Die Londoner Version, glaubt Christian Walda, war wohl die erste: „Ich denke, er hat das Bild gut verkaufen können,“ sagt er, „und es dann noch einmal gemalt.“

Als die National Gallery das Bild 1987 für umgerechnet 4,6 Mio. D-Mark ersteigert hatte, begann in Dortmund das Zittern: Es kamen Zweifel an der Echtheit des Bildes im Museum für Kunst und Kulturgeschichte auf. Helmut Börsch-Supan, einer der größten Friedrich-Experten überhaupt, hielt das Bild für eine Fälschung. Aber in Dortmund beruhigte man sich damit, dass Friedrich häufiger Varianten desselben Motivs malte, die berühmten „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ gibt es gleich viermal. Untersuchungen mit Röntgenstrahlen und Infrarot-Kameras belegten dann aber die Echtheit des Bildes.

Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“, eines seiner bekanntesten Gemälde – und typischerweise eine Rückansicht. Foto: Folkwang-Museum/Elke Walfo / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Menschen konnte Caspar David Friedrich nicht so gut malen – am ehesten von hinten

Rätselhaft bleibt allemal, warum der Mann im Schnee hockt, warum er seine Krücken weggeworfen hat. Und er offenbart, in seiner ungelenken Mischung aus Liegen und Sitzen, ein ewiges Dilemma Friedrichs: Menschen konnte er nicht gut. Sie gerieten ihm meist zu lang. Am besten gelangen ihm die Rückansichten von Männern und Frauen, etwa bei seinem wohl berühmtesten Bild „Wanderer über dem Nebelmeer“ oder den beiden Verliebten „Auf dem Segler“, die er kurz nach seiner Hochzeitsreise 1818 gemalt hat. Er hat spät geheiratet, mit 44 erst. Der Kunsthistoriker Florian Illies lässt damit sein neues Buch über Caspar David Friedrich beginnen.

„Auf dem Segler“ von 1818, kurz nachdem Caspar David Friedrich geheiratet hatte. Das Bild ist heute in der Eremitage in St. Petersburg zu Hause. Foto: Hermitage Amsterdam / picture-alliance/ dpa

Rätselhaft ist bislang auch geblieben, wo sich die Dortmunder „Winterlandschaft mit Kirche“, die bis 1941 als verschollen galt, davor befunden hat. 1942 hat es die damalige stellvertretende Museums-Chefin Leonie Reygers von dem Dresdner Kunsthändler Rusch für über 85.000 Reichsmark gekauft. Könnte es nicht sein, dass das Bild zuvor einen jüdischen Besitzer hatte? In Dortmund hat man versucht, die Provenienz, also die Überlieferungsgeschichte des Bildes zu erforschen – „wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen“, räumt Christian Walda ein, „aber es ist kein akut gefährdeter Fall“. Sollte es Erkenntnisse über einen NS-verfolgungsbedingten Verkauf des Bildes geben, würde man es „selbstverständlich“ restituieren, also den Erben zurückgeben oder eine Entschädigung vereinbaren. Nicht, dass es dem Dortmunder Museum im Zweifelsfall helfen würde, aber das Bild ist auch für 18,71 Euro als Kunstkopie in Originalgröße (45 x 33 Zentimeter) im Internet zu bestellen.

Leihanfragen zur „Winterlandschaft“ lehnte man in Dortmund ab

Man kann es aber auch im Museum besuchen. Denn trotz diverser Leihanfragen der großen Caspar-David-Friedrich-Ausstellungen in diesem Jubiläums-Jahr hat man darauf bestanden, dass das Bild in Dortmund bleibt. Weil man demnächst auf einem Bildschirm daneben die Forschungsergebnisse zur Herkunft des Gemäldes wird lesen können.

