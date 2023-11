PS-starkes Festival: Damit punktet die Essen Motor Show 2023

Essen. Neun Hallen für PS-Fans, Mode für Tunerinnen, Oldtimer, E-Autos und Erinnerungen, die unter die Haut gehen. Das bietet die Essen Motor Show 2023.

Essen Motor Show 2023 läuft vom 1. bis 10. Dezember

Tuning, Oldtimer, Youngtimer: Diese Autos und Aussteller erwarten Besucher

Das sind Öffnungszeiten und Preise

Wie auf Kommando drehen sich die Köpfe der Wartenden in Richtung des Käfers, als Mark Denkhaus ihn anlässt. Im kleinen Volkswagen schlummert nämlich ein ziemlich großer Motor. Röhrend lässt der Ennepetaler sein Auto auf den vorbereiteten Fotopunkt rollen und posiert mit verschränkten Armen im Blitzlichtgewitter. Die Aufmerksamkeit, die der Wagen und sein Besitzer bei dem Pressetermin zur Essener Motor Show bekommt, wird es sicher auch in wenigen Wochen auf der eigentlichen Messe (2.-10.12.) für das Gespann geben.

So langsam hat sich der Nebel der Trockeneismaschine wieder verkrochen und Mark Denkhaus fährt zurück auf seinen Platz im Mülheimer Luftschiffhangar. Motor aus, fertig. Viel mehr als die paar Meter werden es heute für den VW Käfer 1303 auch nicht mehr werden. „Der ist heute auf einem Hänger hier hin gekommen. Bei so unsicheren Wetterverhältnissen fahre ich nicht“, erzählt Mark Denkhaus.

„Noch nicht ganz perfekt“: Das steckt in dem Käfer Baujahr 1973

Kein Wunder, das Schätzchen, Baujahr 1973, hat rund 360 PS und wird vom Ennepetaler mit Liebe gehegt und gepflegt. „Das ist mein erstes eigenes Auto. Ich wollte immer dieses Modell, habe mit 18 Jahren einen gefunden und meinen Vater überredet, ihn mir zu kaufen.“

Gut 20 Jahre ist das her. Seitdem ist einiges mit dem Käfer passiert: „In der Zeit habe ich ihn dreimal auf Links gekrempelt. Ich bin kein Millionär und habe die Umbauten Stück für Stück gemacht.“ Fertig sei er allerdings nie so wirklich: „Ich sehe immer noch Sachen, die nicht ganz perfekt sind. Anderen würden die nicht auffallen, mir aber schon“, so Denkhaus mit einem Lächeln.

Tunerin aus Essen: So kam sie in die Szene

Ähnlich geht es Mareike Fox, deren Auto schon allein farblich aus der Masse hervorsticht. „Wildberry“ – „Wildbeere“ – nennt sich der Ton, in dem der BMW M4 G82 seit einiger Zeit erstrahlt. Im vergangenen Jahr war der Wagen der in Essen aufgewachsenen Tunerin noch lila – Folien machen den schnellen Farbwechsel möglich. Die Liebe zu den Fahrzeugen entwickelte sich bereits in der Kindheit. „Mein Vater war Autoverkäufer, ich habe viel Zeit in Werkstätten verbracht.“

Durch ihren Partner sei sie dann schließlich in die Tuning-Szene gerutscht. „Ich liebe es, die Autos individuell tunen und auch gestalten zu können.“ Der BMW sei allerdings nur eine Notlösung gewesen. „Bekannt bin ich in der Szene eigentlich mit meinem Nissan GT-R. Allerdings ist der so extrem, dass ich mit dem nicht mehr im Alltag fahren kann. Es ist ein reines Showfahrzeug. Den BMW fahre ich dafür täglich.“

Label „Foxed“ macht Mode für Tunerinnen: gegen sexistische Kleidung in der Szene

Der VW Käfer 1303 von Mark Denkhaus hat einen ganz besonderen Motor unter der Haube - beziehungsweise im Kofferraum. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Mareike Fox ist an diesem Tag die einzige Tunerin im Hangar. Sind Frauen generell eher rar in der Szene? „Nein, es gibt sehr viele Frauen. Auch viele, die nicht als Beifahrerin nur daneben sitzen, sondern auch selbst schrauben.“

Und für die wolle sie eine Lanze brechen. Seit 2016 gestaltet sie für ihre Eigenmarke „Foxed“ Kleidung – mit einem Kniff. „Ich möchte, dass sich die Frauen in der Szene sportlich mit Sneakern und Leggins kleiden können und nicht sexistisch in Highheels und Minirock“, erklärt sie. Bei der Essener Motor Show hat Mareike Fox also nicht nur ihren fahrbaren Untersatz dabei, sondern auch ihre selbstdesignte Mode und Pflegeprodukte für die heimischen Karossen.

Essen Motor Show 2023: Zwischen NASCAR und NIO

„Foxed“ ist natürlich nicht der einzige Stand auf der Essener Motorshow. In den neun Hallen findet sich alles, was die Herzen der Autofans höher schlagen lässt – der Tuningbereich ist jedoch mit drei Hallen der größte. Ein Plätzchen bekommt auch der Rennsport und zwar in Halle 3. Ein besonderes Jubiläum gibt es für Motorsport-Fans: „75 Jahre NASCAR“ lautet der Titel eines Specials mit 16 Fahrzeugen aus mehreren Serien des US-Rennsportverbands.

Während NASCAR eine kleine Zeitreise mit den Besucherinnen und Besuchern auf der Messe macht, geht es in den Hallen 1 und 2 durchaus deutlich nostalgischer zu. Der Classic & Prestige Salon des Veranstalters S.I.H.A. ist erneut ein Treffpunkt für Liebhaber von Oldtimern und Youngtimern. Das Angebot umfasst besonders viele Modelle mit einem sportlichen Touch. Neben den ganzen Spritfressern, findet sich natürlich auch das eine oder andere E-Auto an den Ständen: Wie zum Beispiel der voll elektrische Opel Rocks e-Xtreme oder der getunte NIO eT5 mit 490 PS.

Das geht unter die Haut: Auf der Motorshow werden Tattoos gestochen

Wer die Wagen nicht nur im Stillstand auf den Messeflächen sehen möchte, kann übrigens einen Abstecher zur Event-Arena in Halle 4 machen. Dort drücken einige Fahrerinnen und Fahrer ordentlich auf die Tube. Autofans, die ein bleibendes Erinnerungsstück von der Messe mit nach Hause nehmen, aber nicht gleich das Budget mit einem Auto sprengen möchten, können sich auch ein Tattoo oder Piercing stechen lassen. Richtig gelesen: Das Bergisch Gladbacher Studio „Skin­effect“ sorgt für Erinnerungen, die unter die Haut gehen. Alles in allem dürfte die Essener Motor Show also auch in diesem Jahr mit Vollgas in die Herzen der Besucherinnen und Besucher düsen.

Essen Motor Show: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Essen Motorshow, 1.12.-10.12., Fr 1.12. (Previewday) 9-18 Uhr, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 9-18 Uhr, Messe, Messepl. 1, Essen. Tageskarte Erw. 20 € (erm. 16 €/Nachmittagsticket ab 14 Uhr 14 €), Tageskarte Previewday 32 € (erm. 27 €/Nachmittagsticket 17 €),

www.essen-motorshow.de.

