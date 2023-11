Nickelback: Kultband kommt 2024 für ein Konzert nach Köln

Köln. Nickelback gehören zu den populärsten Rockbands der Welt. Mit dem Album „Get Rollin’“ spielen sie im Mai in Köln. Wann der Vorverkauf startet.

Im Juni 2018 beehrten Nickelback letztmals das europäische Festland für einige Konzerte. Über 13.000 Fans in der Region feierten seinerzeit im ausverkauften Mönchengladbacher Sparkassenpark zu Hits wie „Burn It To The Ground“ oder „Photograph“. Seitdem erschien mit „Get Rollin“ (November 2022) ein weiteres Studioalbum der Kultband um Sänger Chad Kroeger. Im kommenden Frühjahr spielen die Kanadier einige Songs der Platte dann auch endlich live auf deutschen Bühnen.

Dreimal treten Nickelback hierzulande auf, neben Frankfurt und München steht am 30. Mai 2024 ein NRW-exklusiver Gig in der Kölner Lanxess Arena an. Wer TelekomPrio-Mitglied ist, kann Tickets auf magentamusik.de bereits am Mittwoch, 29. November, um 10 Uhr erwerben. Ein weiterer exklusiver Kartenvorverkauf für das Konzert beginnt am Donnerstag, 30. November, um 10 Uhr, auf ticketmaster.de, 24 Stunden später sind die Tickets dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Nickelback 2024 in Köln: Von vielen geliebt, aber auch verspottet

Die kanadische Formation gehört zu den erfolgreichsten Rockbands des Planeten. Nickelback verkauften seit ihrer Gründung 1995 weltweit mehr als 50 Millionen Platten. Insbesondere die Alben „Silver Side Up“ mit der Durchbruchssingle „How You Remind Me“ (mehr als 10 Mio. Einheiten) und „All The Right Reasons“ mit den Hits „Rockstar“ und „Photograph“ (mehr als 18 Mio. Einheiten) waren internationale Bestseller.

Oberhausen: Warum Nickelback ihr Konzert in der Arena unterbrachen

Für ihren eingängigen, radiotauglichen Rock mit einigem Pathos werden Nickelback seit jeher aber auch von zahlreichen Musikern und Musikliebhabern verspottet. So frotzelte beispielsweise Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl einmal auf der Plattform Twitter (heute X): „Wenn man Nickelback rückwärts hört, hört man den Teufel. Schlimmer noch, wenn man sie vorwärts hört, dann hört man einfach Nickelback.“ An Bassist Mike Kroeger, Bruder von Sänger Chad, prallen die Kommentare aber ab, wie er zum Erscheinen von „Get Rollin“ in einem Interview mit T-online angab: „Man hat uns oft schlechteste oder meistgehasste Band aller Zeiten genannt. Na und? Von mir aus sollen die Leute im Internet schreiben, was sie wollen.“

Im Strobo-Gewitter: Die Band Nickelback bei ihren Liveshows - hier in der Oberhausener Arena 2013. Foto: Tim Schulz / WAZ FotoPool

Nickelback: Die Band kann über hämische Internet-Memes lachen

Einige populäre Anti-Nickelback-Internet-Memes findet Kroeger gar lustig: „Ich kann darüber lachen. Wenn ich als Ehemann und Vater eines gelernt habe, dann, dass man sich selbst nie zu ernst nehmen sollte.“ Zudem kann die Band bei allen eingefahrenen Erfolgen ohnehin entspannt bleiben. Fans sei somit geraten, sich schnell um Karten für die kommende Tour zu kümmern - diese dürften schnell vergriffen sein.

Termin: Nickelback live: 30.5.2024 Köln (Lanxess Arena).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps