Open-Air-Tour: Mark Forster beim Zeltfestival Ruhr 2024

Bochum. Mark Forster geht 2024 auf große Open-Air-Tour, dabei macht er auch einen Abstecher zum Bochumer Zeltfestival. Wann der Vorverkauf startet.

Mark Forster geht im kommenden Jahr nicht nur auf ausgedehnte Arena Tour, sondern kündigt jetzt auch Open-Air-Konzerte für 2024 an. Eines davon führt den Sänger zum Zeltfestival Ruhr nach Bochum.

Am 18. August 2024 besucht Forster nicht zum ersten Mal die weiße Zeltstadt am Kemnader See. Damit ist das Programm des Festivals, das vom 16. August bis zum 1. September 2024 stattfinden wird, um einen Namen reicher. Bisher tummeln sich bereits namhafte Künstlerinnen und Künstler wie Nina Chuba (zum ersten Mal dabei, 24.8., ausverkauft), Jan Delay (23.8.), Sarah Connor (20.8.) und Torsten Sträter (27.8.) auf dem Spielplan.

Mark Forster beim Zeltfestival Ruhr im August 2024

Der Vorverkauf für das Open-Air-Konzert von Mark Forster in Bochum startet am Donnerstag, 30.11., um 10 Uhr. Die Tickets kosten ca. 57 Euro.

Auf seiner Arena-Tour schaut der Sänger mit Brille, Bart und Kappi 2024 in Köln (11.5., Lanxess Arena) und Düsseldorf (20.5., PSD Bank Dome) vorbei. Dabei verspricht er seinen Fans neue Musik und bekannte Hits. Tickets gibt’s bereits im Vorverkauf ab ca. 54 Euro.

