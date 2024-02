Strudelteig machen wir schon lange nicht mehr selber, die Blätter gibt es im Supermarkt in bester Qualität. Dazu die passende Füllung und schon ist der Genuss perfekt!

Außen kross, innen saftig, cremig-frisch und super unkompliziert! Dank Fertigteig und dem Mix aus griechischem Joghurt, Crème fraîche und Frucht

Ob fruchtig, mit Quark oder Frischkäse, aus dem Kühlschrank oder im Ofen gebacken – der cremigen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Hier kommen die aktuellen Lieblinge aus der Eat-Club-Redaktion.

Gewürzkirsch-Käsekuchen im Strudelteig

Zutaten für ca. 20 Stücke:

1 Glas Kirschen (720 ml)

1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker

1 TL Zimt

1 Messerspitze Nelke

1 Messerspitze Kardamom

2 Päckchen Puddingpulver „Vanillegeschmack“ (zu Kochen)

1 Packung Strudelteigblätter „Filo- oder Yufkateig“ (250 g, aus dem Kühlregal)

500 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

500 g Magerquark

200 g Crème fraîche

150 g Zucker

2 Eier (Größe M)

abgeriebene Schale von ½ Bio-Zitrone

5 EL Milch

100 g Butter

Fett für die Form

1 Kirschen abtropfen lassen, Saft dabei auffangen. Saft mit Vanillezucker, Zimt, Nelke und Kardamom aufkochen. 1 Päckchen Puddingpulver mit wenig Wasser glatt rühren. Topf vom Herd ziehen, angerührtes Puddingpulver einrühren. Unter Rühren ca. 1 Minute köcheln lassen. Kirschen unterheben, in eine Schüssel füllen und abkühlen lassen.

2 Teig ca. 15 Minuten vor der Verarbeitung aus dem Kühlschrank nehmen. Joghurt, Quark, Crème fraîche, Zucker, Eier, 1 Päckchen Puddingpulver und Zitronenschale glatt rühren. Milch und Butter erhitzen, bis die Butter geschmolzen ist, vom Herd ziehen. Eine Auflaufform (ca. 20 x 30 cm) fetten. Ein feuchtes Tuch auf einem Tisch ausbreiten. Ein trockenes Tuch darauf legen. Teigblätter auf den Tüchern entrollen. Je 2 Teigblätter leicht überlappend in die Form legen, jedes Blatt mit der Butter-Milchmischung bestreichen. Teigblätter in 5 Lagen übereinander legen.

3 Ca. die Hälfte der Käsecreme in die Form geben. Die Hälfte des Kirschkompotts in Klecksen darauf verteilen. Restliche Creme und Kirschkompott darauf geben. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) auf der unteren Schiene ca. 30 Minuten backen. Im ausgeschalteten Ofen, bei leicht geöffneter Ofentür abkühlen lassen. Herausnehmen und auskühlen lassen. In Stücke schneiden.

Zubereitungszeit 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 6 g E, 11 g F, 20 g KH, 200 kcal

Erfahren Sie in unserer Testküche, mit welcher Garmethode Käsekuchen par excellence gelingen oder probieren Sie unsere Rezeptideen aus dem Eat Club:

