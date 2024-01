Sie wollen auf genügend Eiweißzufuhr achten? Mit Frischkäse-Curry-Creme gefüllte Eier sind der perfekte High-Protein-Low-Carb-Sattmacher-Snack.

Ein guter Vorsatz für dieses Jahr: auf genügend Eiweißzufuhr achten. Denn damit unser Körper ordentlich funktioniert brauchen wir ca. 1 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Es sorgt für den Zellaufbau in den Muckis (allerdings nur, wenn man auch trainiert). Und das wiederum ist eine gute Prävention gegen Osteoporose (Muskeln stützen die Knochen und verbessern deren Stoffwechsel). Eiweiß ist also hilfreich, wenn man ein paar Pfunde abtrainieren möchte. Außerdem hält so ein Ei ziemlich lange satt und kommt fast ohne Kohlenhydrate aus. Es liefert schon mal eine ganze Menge Protein (rund 7 g), denn es ist gar nicht so einfach, auf die tägliche Menge zu kommen (bei mir sind es ca. 75 Gramm). Daher mache ich mir gerne diese mit Frischkäse und Curry gefüllten Eier auf Vorrat und esse sie dann, wenn der Magen in den Kniekehlen hängt, als Sofortmaßnahme direkt auf die Hand aus dem Kühlschrank. Weitere gute Eiweißquellen sind übrigens Harzer Käse (also, ich mag ihn) 30 g pro100 g, Hüttenkäse (13 g pro 100 g) und Sojabohnen (TK-Ware) ca. 30 g pro 100 g.

Pssst: Sie wünschen sich noch mehr leckere Low-Carb-Rezepte wie dieses? Dann schmökern Sie doch mal in die neueste Ausgabe unserer “So schmeckt”-Magazinreihe: Mit satten 73 köstlichen Ideen, leicht aufbereitetem Wissen, nützlichen Tipps und Listen. Erhältlich als Print oder e-Paper im Handel oder hier.

Gefüllte Zareneier für eine schmucke Figur

Zutaten für 4–6 Portionen:

8 Eier (Größe M)

175 g Doppelrahm-Frischkäse

2 TL Curry-Gewürzmischung + etwas zum Bestreuen

3 EL Limettensaft

1 Stiel Minze

1 Stiel Kerbel

Salz

1 TL Schwarzkümmel

½ TL Kreuzkümmelsaat

1 Eier in kochendem Wasser ca. 10 Minuten garen. Abgießen, kalt abschrecken und Schale abpellen. Auskühlen lassen. Inzwischen Frischkäse, 2 TL Gewürz und Limettensaft zu einer glatten Creme verrühren. Kräuter waschen, trocken tupfen und die Blättchen abzupfen.

2 Eier mit einem Messer vorsichtig längs halbieren und das Eigelb mit einem kleinen Löffel herausheben. Eigelbe durch ein Sieb streichen und unter die Creme rühren. Creme mit Salz abschmecken, in einen Spritzbeutel mit französischer Sterntülle füllen und in die Mulden der Eihälften spritzen. Bis zum Servieren evtl. Nochmal kalt stellen.

3 Vor dem Servieren Minze fein hacken. Eier mit Kräutern, Schwarz-, Kreuzkümmel und Curry bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Portion (bei 6) ca. 13 g E, 18 g F, 2 g KH, 225 g kcal

