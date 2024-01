Ein wärmendes One-Pot, fertig in 30 Minuten und mit Zutaten, die man je nach Lust und Verfügbarkeit unkompliziert immer neu kombinieren kann

Dieser Eintopf ist nicht besonders mondän, aber genau das mag ich an ihm. Er steht in 30 Minuten auf dem Tisch und hat unkomplizierte Zutaten, die man je nach Lust und Verfügbarkeit immer neu kombinieren kann. Die Basis bilden stets Gnocchi aus der Frischetheke des Supermarktes sowie viel Tomatenmark. Gemüse und Fleisch tausche ich je nach Gusto oder augenblicklicher Familienaufstellung hingegen öfter mal aus: Statt grünen Bohnen gehen auch Karotten oder Sauerkraut. Und Pute und Kabanossi (wie hier im Bild) lassen sich auch durch Kasseler oder Hack ersetzen.

Tipp: den abschließenden Frischkäseklecks mit zwei Teelöffeln Sriracha-Soße oder wahlweise Meerrettich aus dem Glas glatt rühren. Und sollte wider Erwarten etwas übrig bleiben, schmeckt's am nächsten Tag noch genauso gut.

Heute-so-morgen-so-Gnocchi-Eintopf

Zutaten für 4 Personen:

500 g Putenbrust

150 g Kabanossi

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Öl

3 EL Tomatenmark

1 l Hühnerbrühe

Salz

Pfeffer

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 TL getrocknete Kräuter der Provence

300 g grüne TK-Bohnen

400 g frische Gnocchi (aus dem Kühlregal)

je 3 Stiele Petersilie und Kerbel

200 g Kräuterfrischkäse

2 EL Milch

1 Putenbrust in Würfel, Kabanossi in Scheiben schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln. Öl in einem großen Topf erhitzen. Fleisch und Wurst darin anbraten. Zwiebel und Knoblauch zugeben und mitbraten. Tomatenmark zufügen und kurz anschwitzen. Mit Brühe ablöschen. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und getrockneten Kräutern würzen, ca. 5 Minuten köcheln lassen.

2 Bohnen zufügen, aufkochen und 2 Minuten weiterköcheln lassen. Dann Gnocchi zugeben und weitere ca. 5 Minuten köcheln lassen. Inzwischen Kräuter waschen, trocken schütteln und Blätter hacken. Frischkäse mit Milch glatt rühren und abschmecken. Eintopf noch einmal abschmecken, mit Frischkäse und Kräutern servieren.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Portion ca. 46 g E, 32 g F, 39 g KH, 48 g E, 650 kcal

