Berlin Auch am Freitag warnt der Wetterdienst vor Glätte und Rutschgefahr auf Berliner Straßen. Die Feuerwehr meldete Verletzte durch Stürze.

Die klirrende Kälte, die Berlin tagelange im Griff hatte, ist immenser Rutschgefahr gewichen. Bereits seit gestern häuften sich Verletzungen durch überfrierende Glätte auf Berliner Gehwegen. Der Deutsche Wetterdienst hat die Glättewarnung nun für Freitag erneuert. Verkehrsteilnehmer sollten ihre Fahrweise den widrigen Bedingungen anpassen und Verzögerungen und Behinderungen einplanen. Bereits am Donnerstagabend gegen 18 Uhr verbreiteten die Katastrophen-Warnapps Nina und Katwarn eine amtliche „Warnung vor markanter Glätte“ in Berlin.

Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg hat sich am Donnerstagnachmittag gefährliche Eisglätte gebildet. Die Feuerwehren waren verstärkt im Einsatz. Foto: Jörg Carstensen / DPA Images

Die Berliner Feuerwehr ist seit Donnerstagnachmittag nach eigenen Angaben im Dauereinsatz. Um 17.37 Uhr sei der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Es komme zu längeren Anfahrtszeiten. Alle verfügbaren Rettungswagen seien im Einsatz, alle Freiwilligen Feuerwehren in den Dienst gerufen. Nach ersten Informationen mussten auch Löschwagen Patienten transportieren. „Rufen Sie den Rettungsdienst nur in Notfällen! Meiden Sie die Straße“, teilte die Feuerwehr auf X mit.

Glatte Straßen machten den Berlinerinnern und Berlinern zu schaffen. Es kam zu vielen Stürzen. Foto: Uta Keseling

Bis etwa 17 Uhr habe die Feuerwehr bereits etwa 50 Verletzungen durch Stürze im öffentlichen Raum registriert, sagte Sprecher Rolf Erbe. Nach Angaben Erbes gab es bis 20 Uhr 300 Einsätze mehr als an normalen Tagen. „Es hat sich vor allem um Stürze auf den sehr glatten Gehwegen gehandelt“, sagte er. Einen schweren Verkehrsunfall habe es bis 20 Uhr noch nicht gegeben. Die Feuerwehr in Potsdam teilte bei X mit, es sei wegen Glatteis zu mehreren Verkehrsunfällen in der Landeshauptstadt gekommen.

Berliner Stadtreinigung streut Hauptstraßen

Gefrierender Regen, auch Blitzeis genannt, ist ein gefürchtetes Phänomen in der kalten Jahreszeit. Wenn Niederschlag innerhalb kürzester Zeit am Boden gefriert, können sich Straßen und Gehwege in Rutschbahnen verwandeln, was zu einer erhöhten Unfall- und Verletzungsgefahr führt.

Autos fahren bei Glatteis. Foto: Unbekannt / Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) teilte auf dem Kurznachrichtenportal X mit, vorbeugend wichtige Straßen und Radfahrstreifen zu streuen. Für Gehwege seien die Anlieger zuständig, auf Radwegen dürften keine Auftaumittel eingesetzt werden, so die BSR. Auch die BVG warnte. Durch Blitzeis könne es kurzfristig zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen, teilten die Verkehrsbetriebe auf X mit. (BM)

Update: Keine nennenswerten Verkehrsunfälle durch Glatteis am Morgen

10:05 Uhr: Trotz glatter Straßen hat es am Freitagmorgen zunächst keine Unfälle mit Verletzten in Berlin gegeben. Die Polizei habe kein erhöhtes Einsatzgeschehen festgestellt, sagte ein Sprecher der „dpa“ am Morgen. Die Feuerwehr war am Donnerstagabend wegen des Glatteises stark ausgelastet und hatte auf der Plattform X (vormals Twitter) den Ausnahmezustand ausgerufen. Ab 21.00 Uhr ging das Einsatzgeschehen deutlich zurück, wie ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Freitagmorgen sagte. Zu glättebedingten Einsätzen in der Nacht machte er zunächst keine Angaben.

Wegen der Eisglätte ist die Berliner Feuerwehr am Donnerstagabend zu mehr als 300 Einsätzen ausgerückt. Meist mussten Gestürzte versorgt werden, wie ein Sprecher am Freitagmorgen sagte. Auch am Freitag waren noch viele Wege in Berlin weiterhin gefährlich glatt und es seien mehr Fußgänger hingefallen und verletzt worden als sonst, so die Feuerwehr. Die Straßen waren weniger betroffen, die Polizei stellte nicht mehr Verkehrsunfälle fest.

