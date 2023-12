Berlin Wenn die Krankenkasse einen Antrag ablehnt, kann es schnell teuer werden. Dann kann sich eine unabhängige Beratung lohnen.

Wer Ärger mit der Krankenkasse hat, kann sich bislang an die Unabhängige Patientenberatung in Deutschland wenden. Damit ist nun aber vorerst Schluss. Denn die Patientenberatung stellt ihr Beratungsangebot zum 8. Dezember ein. Grund ist eine Gesetzesreform. Im kommenden Jahr soll sie die Arbeit wieder aufnehmen, ein genauer Termin stehe allerdings noch nicht fest, heißt es auf der Website.

Für Versicherte heißt das: Sie müssen sich bei Ärger mit der Krankenkasse erstmal an andere Anlaufstellen wenden. „Diese Angebote sind im Gegensatz zur Unabhängigen Patientenberatung allerdings nicht kostenfrei“, sagt Barbara Weber von „Finanztip“.

Patientenberatung: Das sind die Alternativen

Einige von ihnen sind an Mitgliedschaften geknüpft. Verbände wie zum Beispiel der Sozialverband Deutschland (SoVD) oder der Sozialverband VdK bieten ihren Mitgliedern Beratung bei Problemen mit der Krankenkasse an. Nach Angaben von „Finanztip“ muss man für die Mitgliedschaft in so einem Verband mit Kosten von fünf bis acht Euro im Monat rechnen. Verfassen die Verbände einen Widerspruch oder klagen gegen die Krankenkasse, kommen noch weitere Kosten dazu. Auch Gewerkschaften bieten ihren Mitgliedern Beratung und Rechtsschutz bei Konflikten mit der Krankenkasse.

Und wenn man keine Mitgliedschaft in Verband oder Gewerkschaft abschließen will? Dann sind die Patientenberatungen einiger Verbraucherzentralen eine Option. Laut „Finanztip“ muss man – je nach Verbraucherzentrale – mit Kosten zwischen 20 und 40 Euro für eine Beratung rechnen.

Sinnvoll ist auch die lokale Suche: Gibt es vor Ort (kostenfreie) Beratungsangebote? Das Gesundheitsamt oder das örtliche Bürgerbüro geben Auskunft über solche Anlaufstellen. Eine weitere Anlaufstelle: das kostenlose Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums (030/340 60 66 01). Dort kann man laut „Finanztip“ aber eher allgemeine Informationen und weniger eine tief gehende Beratung erwarten.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen NRZ-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben