Die Inflation macht auch vor der Weihnachtszeit nicht halt. Das Vergleichsportal IDEALO hat deshalb Produktgruppen ermittelt, die entweder preisstabil oder sogar im Preis gesunken sind. Mit diesen Geschenken sparen Sie also bares Geld!

Berlin Weihnachten ist fast da und die letzten Einkäufe werden erledigt. Wer noch Ideen für Last-Minute-Geschenke braucht, wird hier fündig.

In wenigen Tagen ist Heiligabend

Wer noch Geschenke besorgen muss, sollte sich beeilen

Diese Einkaufsliste kann helfen

Weihnachten steht vor der Tür – wer jetzt noch keine Geschenke gekauft hat, muss sich beeilen. Doch die Zeit ist knapp und oftmals fehlt es an Ideenreichtum. Mit diesen Last-Minute-Geschenken können Sie nichts falsch machen.

Weihnachtseinkauf: Last-Minute-Geschenk-Ideen für jedes Budget

An Weihnachten geht es nicht primär um Geschenke. Dennoch fühlen sich viele unwohl bei dem Gedanken, ihren Liebsten nichts unter den Baum legen zu können. Wenn man dann auch noch von allen Seiten beschenkt wird, ist der Druck, diese soziale Gabe zu erwidern, hoch.

Allerdings ist nicht immer genug Zeit ein außergewöhnliches Geschenk zu planen, das auch ins Budget passt. Und neben den eigenen Kindern möchte man vielleicht auch den Eltern, Geschwistern, Neffen und Nichten eine kleine Freude bereiten. Genau dafür sind Last-Minute-Geschenke geeignet.

Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten: Ein Gutschein ist immer eine gute Idee

Wenn die Zeit wirklich drängt und das Geschenk zumindest etwas persönlicher als Bargeld sein soll, dann ist ein Gutschein immer eine gute Idee. Folgende Gutscheine bieten sich als Last-Minute-Geschenk an:

Ihr Vater möchte sich eine neue Winterjacke kaufen? Dann ist ein Shopping-Gutschein die perfekte Idee. Oder Sie haben eine Shopping-Queen in der Familie, die nicht genug Kleidung, Taschen und Schuhe in ihrem Schrank haben kann? Dann ist auch hier ein Gutschein ideal. Erlebnis-Gutschein: Die Auswahl ist riesig. Von einem Wellnesstag bis hin zu einem Fallschirmsprung können Sie Ihren Liebsten einen unvergesslichen Tag schenken. Wenn Sie den Gutschein persönlicher gestalten wollen, können Sie am Ereignis zusammen mit dem Beschenkten teilnehmen. So schenken Sie nicht nur ein Erlebnis, sondern schaffen auch gemeinsame Erinnerungen.

Die Auswahl ist riesig. Von einem Wellnesstag bis hin zu einem Fallschirmsprung können Sie Ihren Liebsten einen unvergesslichen Tag schenken. Wenn Sie den Gutschein persönlicher gestalten wollen, können Sie am Ereignis zusammen mit dem Beschenkten teilnehmen. So schenken Sie nicht nur ein Erlebnis, sondern schaffen auch gemeinsame Erinnerungen. Essensgutschein: Wenn Sie ein paar wahre "Foodies" in der Familie haben, können Sie ihnen auch einen Wertgutschein für ihr Lieblingsrestaurant zu Weihnachten schenken. Es heißt schließlich nicht umsonst "Liebe geht durch den Magen".

Ideen für Weihnachten: Verschenken Sie Wohlfühlmomente

Der Winter ist kalt, glatt und nass. Ein Wohlfühlgeschenk ist eine schöne Idee, um ein wenig Entspannung und Gemütlichkeit zu verschenken:

Last-Minute-Geschenke zu Weihnachten: Die Adventszeit ist stressig und der Geschenkeeinkauf kommt dabei oft zu kurz. Hier sind die besten Ideen für Geschenke, die Sie auch kurz vor Weihnachten noch besorgen können. Foto: amriphoto/iStock

Sie strahlen nicht nur Wärme aus, sondern verteilen auch einen angenehmen Duft im Raum – also perfekt für die Winterzeit. Wolldecke: Eine schöne Winterdecke sollte in der kalten Jahreszeit auf jeder Couch liegen. Hat jemand in Ihrer Familie noch keine? Dann haben Sie das perfekte Last-Minute-Geschenk.

Eine schöne Winterdecke sollte in der kalten Jahreszeit auf jeder Couch liegen. Hat jemand in Ihrer Familie noch keine? Dann haben Sie das perfekte Last-Minute-Geschenk. Kuschelsocken: Wer keine Decke verschenken möchte, zaubert seiner Familie auch mit ein paar gefütterten Wintersocken ein Lächeln ins Gesicht. Es gibt Wintersocken für jeden Geschmack. Und was gibt es wichtigeres als warme Füße im Winter?

Weihnachtsgeschenk-Ideen: Plätzchen und Wein gehen auch kurzfristig

Essen und Trinken sind an Weihnachten besonders wichtig. Ein Weihnachten ohne festliches Essen und gute Getränke gibt es nicht. Warum also nicht etwas davon verschenken? Der Vorteil: Lebensmittelgeschäfte haben meist sogar an Heiligabend noch geöffnet.

Ein guter Wein ergänzt den Geschmack der Weihnachtsgans mit Rotkohl und Klößen ideal. Eine Last-Minute-Geschenk-Idee, von dem alle Erwachsenen am Weihnachtstisch etwas haben. Likör: Ein Fruchtlikör als Aperitif oder ein Schokoladenlikör als Digestif – mit einem Likör als Weihnachtsgeschenk machen Sie nichts falsch. Wenn Sie ihn gemeinsam aufmachen, verbringen Sie auch noch eine schöne Zeit zusammen.

Ein Fruchtlikör als Aperitif oder ein Schokoladenlikör als Digestif – mit einem Likör als Weihnachtsgeschenk machen Sie nichts falsch. Wenn Sie ihn gemeinsam aufmachen, verbringen Sie auch noch eine schöne Zeit zusammen. Plätzchen: Plätzchen gehören zur Weihnachtszeit wie der Weihnachtsbaum. Wenn das Budget dieses Jahr etwas knapper ist, sind selbstgebackene Plätzchen eine liebevolle Geschenk-Idee. Die Kekse können Sie auch am 24. Dezember noch backen und einfach in einer kleinen Tüte oder einer Plätzchendose verpacken.

Lesen Sie dazu passend: Plätzchenzeit – Bei richtiger Lagerung bleiben Kekse frisch

Gebrannte Mandeln: Ein absoluter Klassiker zur Weihnachtszeit. Wenn Sie Ihren Liebsten eine Freude bereiten möchten, dann verschenken Sie selbstgemachte gebrannte Mandeln. Wie die Plätzchen können Sie die Mandeln einfach in einer schönen Tüte mit Schleife oder in einer weihnachtlichen Dose verpacken und schon haben Sie ein Last-Minute-Geschenk.

Last-Minute-Geschenk-Idee: Seien Sie ruhig kreativ

Wenn Sie etwas Besonderes verschenken möchten, dann seien Sie zu Weihnachten kreativ:

Die perfekte Idee, wenn Sie auf den letzten Drücker etwas zu Weihnachten verschenken möchten, denn gute Bücher kann man nie genug haben. Sie können Sie auch personalisieren, indem Sie eine Widmung reinschreiben oder gar Ihre Lieblingsstellen markieren und Notizen dazuschreiben. Bilderrahmen mit Foto: Fotos sind zeitlose Weihnachtsgeschenke, weil sie einen täglich daran erinnern, was für eine tolle Zeit man zusammen verbracht hat. Und schöne Erinnerungen sind die wertvollsten Geschenke im Leben. Fotos können in der Drogerie ausgedruckt werden – dort gibt es meist auch direkt einfach Bilderrahmen zu kaufen.

Fotos sind zeitlose Weihnachtsgeschenke, weil sie einen täglich daran erinnern, was für eine tolle Zeit man zusammen verbracht hat. Und schöne Erinnerungen sind die wertvollsten Geschenke im Leben. Fotos können in der Drogerie ausgedruckt werden – dort gibt es meist auch direkt einfach Bilderrahmen zu kaufen. Selbstgebastelter Gutschein: Sie können im Prinzip alles als Gutschein verschenken. Ein selbstgekochtes Abendessen bei Kerzenschein oder einen Harry-Potter-Filme-Marathon mit Snacks, Deko und allem, was dazu gehört. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Last-Minute-Idee: So wird Geld zum Weihnachtsgeschenk

Wem keine der Last-Minute-Geschenk-Ideen gefällt, kann natürlich auch Geld verschenken. Schön verpackt, kann auch Bargeld wie ein kleines Geschenk aussehen:

Eine liebevoll geschriebene Weihnachtskarte ist an sich schon eine schöne Geste, aber Sie können natürlich zusätzlich noch ein bisschen Geld hineinlegen. Ein perfektes Last-Minute-Geschenk, das in zwei Minuten fertig ist. Geld in Glas mit Süßigkeiten: Eine weitere Möglichkeit ist, ein Glas mit Süßigkeiten zu füllen (beispielsweise Schokobons) und darin einen kleinen Schein zu verstecken. Es dauert nur wenige Minuten und mit einer dunkelroten Schleife sieht das Glas auch noch weihnachtlich aus.

Bei der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk – ob last minute oder Wochen vorher – ist es nicht wichtig, wie teuer oder wie groß es ist. Wichtig ist, dass es von Herzen kommt.

