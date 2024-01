Sozialwohnungen: Der Staat muss endlich handeln

Essen Die fehlenden Sozialwohnungen in Deutschland sind ein Beleg für wohnungspolitisches Versagen. Der Staat muss endlich handeln.

Der Appell der Initiativen darf nicht ungehört verhallen. Wir sind nicht weit entfernt von einer Millionen fehlender Sozialwohnungen, der Staat schiebt jedes Jahr zudem 700 Millionen Euro in die Tonne, weil er dafür entsprechenden Ausgleich wie Wohngeld zahlen muss. Da ist was erheblich ins Ungleichgewicht geraten, da haben Menschen an verantwortlichen Positionen der Wohnungspolitik, egal welcher Couleur, über viele Jahre geschlafen oder weggesehen. Da werden Steuergelder fahrlässig zum Fenster rausgeworfen.

Von den eigenen Zielen weit entfernt

Das Fatale ist, dass die heutige Regierung noch immer meilenweit von den gesteckten eigenen Zielen beim (auch sozialen) Wohnungsbau entfernt ist. Soweit lässt sich nur sagen: alles ziemlich hoffnungslos.

Der Ruf nach einem Sondervermögen, um den sozialen Wohnungsbau anzuschieben, ist zugegebenermaßen wenig fantasievoll. Aber zurzeit scheint es kaum eine sinnvolle Alternative zu geben. Weiter zuzusehen, wie Steuergeld verbrannt wird, wäre noch fantasieloser.

