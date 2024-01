37 Euro: Teuerster Döner Deutschlands im Adlon Berlin

Berlin Das Luxushotel Adlon in Berlin zieht seine Preise für etliche Speisen wie Döner und Currywurst massiv an. Das steckt dahinter.

Preisschock bei der Dönerbestellung: Wer in diesen Tagen im Berliner Adlon einen Döner oder eine Currywurst essen möchte, wird feststellen, dass das Luxushotel abermals die Preise deutlich angezogen hat. Der Döner kostet satte 37 Euro. Damit überholt er den laut „Travelbook“ bislang teuersten Döner Deutschlands von „Hans Kebab“ aus München in Bayern mit einem Preis von 35 Euro. Zuerst berichtete „t-online“.

Bislang kostete der Döner im Adlon rund 33 Euro. Aber nicht nur beim Döner, auch bei anderen Gerichten hat das Hotel die Preise angezogen. Während eine Currywurst etwa noch im letzten Jahr 23 Euro kostete, müssen Gäste nun 26 Euro dafür bezahlen. Der Grund dafür sei laut der Adlon-Pressesprecherin Sabina Held die Erhöhung der Mehrwertsteuer. „Ich finde es nicht ungewöhnlich, dass eine Erhöhung an die Kunden weitergegeben wird“, so Held.

Der Döner im Adlon kostet 37 Euro. Foto: Screenshot / Adlon Berlin

Lesen Sie auch:Was das Adlon im Advent bietet

Drastische Preiserhöhung in der Gastronomie: Das ist der Grund dafür

Zur Einordnung: Seit dem 1. Januar 2024 gilt in der Gastronomie wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent und nicht mehr von sieben Prozent. Damit können die Gastronomen ihre Speisen nicht mehr mit geringerer Mehrwertsteuer anbieten. Einst wurde der Steuersatz zu Corona-Zeiten auf sieben Prozent gesenkt.

Bereits im vergangenen Jahr wurden bei einigen Gerichten die Preise wegen erhöhter Lebensmittel- und Energiekosten erhöht. Der Preis vom Döner etwa wurde bereits im vergangenen Jahr um vier Euro angehoben. Dazu muss gesagt werden, dass der Döner im Adlon jedoch kein Gewöhnlicher ist. Unter anderem wird er mit frischen Trüffeln serviert.

Laut dem Adlon wird der Klassiker dort in einer „sehr edlen Version angeboten“. „Das knusprige Fladenbrot wird mit sous-vide gegarten Kalbsrücken-Filetstreifen, eingelegtem Rot- und Weißkraut, Tomatenscheiben, einer Trüffelcreme und frisch gehobelten Trüffelspänen gefüllt“, heißt es. Mittlerweile sei der „Adlon-Döner“ eines der beliebtesten Gerichte.

Preiserhöhung: So viel kostet der Döner in Deutschland im Vergleich

Zum Vergleich: Im Durchschnitt kostet ein Döner in Deutschland aktuell zwischen sechs und zehn Euro. Damit ist das beliebte Fast-Food-Gericht im Berliner Nobelhotel Adlon fast viermal so teurer. In der „Dönerhauptstadt“ Berlin liegt der durchschnittliche Dönerpreis Zahlen von dem Lieferdienst Lieferando zufolge bei insgesamt 7,08 Euro.

Ein Tipp noch für alle Sparfüchse: Deutschlandweit den günstigsten Döner soll es laut den Zahlen von Lieferando in Bremen geben. Demnach liege der Durchschnittspreis für den Döner dort bei insgesamt 6,17 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama