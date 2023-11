Rund 500.000 Euro Beute: 85-Jährige fällt auf Betrüger rein

Remscheid Eine 85-jährige Remscheiderin ist auf falsche Polizisten hereingefallen. Die Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von etwa einer halben Million Euro.

Eine 85-jährige Frau aus Remscheid-Lennep ist mit einem fiesen Trick auf falsche Polizisten hereingefallen: Am Freitag (17. November) meldete sich ein Mann bei dem Opfer und gab an, Polizeibeamter zu sein. Dann teilte er der Frau mit, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einem Raub gekommen sei, bei dem sogar eine Schusswaffe eingesetzt wurde.

Zum angeblichen Schutz der 85-jährigen Rentnerin forderte der falsche Polizist sie auf, ihr Bargeld sowie Schmuck in einer Tüte verpackt vor ihr Haus zu legen und versicherte ihr, dass ein Polizeibeamter die Wertsachen am Nachmittag abhole und anschließend sicher verwahre.

Der Wert der Sachen, die die falschen Polizisten erbeuteten, lag „im mittleren sechsstelligen Bereich“, heißt es in der Polizeimitteilung. Auf Rückfrage der Redaktion erklärte ein Sprecher der Wuppertaler Polizei, dass die erbeuteten Gegenstände einen Gesamtwert von circa 500.000 Euro haben.

Polizei Wuppertal sucht mit Täterbeschreibung nach dem falschen Polizisten

Jetzt sucht die Polizei Wuppertal nach den falschen Polizisten mit einer Täterbeschreibung: Nach ersten Ermittlungen handele es sich bei der Person, die die Beute mitnahm, um einen Mann. Er war circa 180 cm bis 185 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Dazu trug er eine dunkelgraue Hose und weiße Sneaker.

Wer Angaben zum Täter oder dem verdächtigen Fahrzeug machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0202 2840. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama