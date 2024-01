A544 Aachen: Termin für Sprengung von maroder Brücke steht

Aachen Wegen Schäden an der Haarbachtalbrücke wird die A544 beidseitig zwischen den Anschlussstellen Würselen und Aachen-Europaplatz gesperrt.

Die Autobahn 544 ist am Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Würselen und Aachen-Europaplatz in beide Fahrtrichtungen für 22 Monate voll gesperrt worden. Grund ist die geplante Sprengung der maroden Haarbachtalbrücke am 30. Januar. Das teilte die Autobahn GmbH mit.

Sperrung auf A544 bei Aachen: Brücke wird gesprengt

Für Autofahrer wird der Verkehr in der Zwischenzeit über die A4 (Aachen-Zentrum und Aachen-Laurensberg) sowie die A44 (Aachen-Brand und Aachen-Lichtenbusch) in die Innenstadt umgeleitet.

Zusätzlich bleibt die Anschlussstelle Würselen an der A544 für die Auffahrt in Richtung Köln und die Ausfahrt aus Richtung Aachener Kreuz geöffnet. Digitale Verkehrsinformationstafeln informieren rund um das Aachener Kreuz über die Umleitungsstrecken.

Ab November 2025 soll je eine Fahrspur freigegeben werden

Der Verkehr auf der 544 soll im November 2025 wieder teilweise freigegeben werden, mit jeweils einer Fahrspur je Fahrtrichtung. Die 157 Meter lange Haarbachtalbrücke wurde 1956 gebaut und wird täglich von 50.000 Fahrzeugen befahren. Sie weist an mehreren Stellen Schäden auf. Nach der Sprengung der Bestandsbrücke erfolgt ein Ersatzneubau an gleicher Stelle.

Am 30. Januar um 13 Uhr ist der Termin für die Sprengung angesetzt: Die Sprengung der acht mit Beton gefüllten Stahlstützen der rund 20 Meter hohen Brücke werde in kurzer zeitlicher Abfolge ausgelöst, so die Autobahn GmbH. Der Überbau der Brücke werde in einem baulich vorbereiteten Fallbett aufgefangen, um die Erschütterungen beim Aufprall zu minimieren.

Sprengung kann vom Haarberg aus beobachtet werden

Die beiden großen Widerlager an den jeweiligen Enden der Brücke würden nicht gesprengt, sondern konventionell abgebrochen.

Bei den Sprengarbeiten gilt ein Sicherheitsabstand von mindestens 200 Metern zur Brücke. Aus sicherem Abstand kann der Sprengvorgang vom Haarberg aus beobachtet werden. Der Haarberg ist mit rund 240 Metern Höhe die höchste Erhebung im Aachener Stadtbezirk Haaren.

