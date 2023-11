Droh-Anruf Dorstener Schule: 14-Jährige steht unter Verdacht

Nach einem Drohanruf an eine Dorstener Schule am Mittwoch war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Dorsten Großes Polizeiaufgebot an Dorstener Schule: Nach einem Drohanruf wurde die Neue Schule evakuiert und durchsucht. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.

Wegen eines Drohanrufs wurde eine Dorstener Schule am Mittwochvormittag evakuiert

Das SEK durchsuchte die Räumlichkeiten

14-jährige Schülerin steht unter Verdacht

Ein Drohanruf sorgte am Mittwochmittag an einer Dorstener Schule für große Aufregung: Laut Polizeiinformationen soll sich gegen 9.18 Uhr eine Computer-generierte Stimme am Telefon gemeldet und angekündigt haben, Personen an der Schule verletzen zu wollen. Nach dem ominösen Anruf habe es außerdem Hinweise auf eine vermummte Person auf dem Schulhof gegeben. Zu dem genauen Wortlaut des Anrufs gibt es bisher keine Auskunft.

Der Unterricht an der Neuen Schule im Stadtteil Holsterhausen wurde daraufhin beendet und Schülerinnen und Schüler evakuiert und zu einer Sammelstelle gebracht. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Einschätzung der Polizei wurden rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrerinnen und Lehrer betreut, während ein SEK-Team die Räumlichkeiten der Schule durchsuchte.

Nach Drohanruf an Dorstener Schule: Kein Zusammenhang zwischen Video und Drohanruf

Ein erster Verdacht kam auf, als im Nachgang zu dem Drohanruf ein Video in den sozialen Medien kursierte, in dem ein Schüler mit einem Messer zu sehen war. Daraufhin wurden zwei mutmaßlich beteiligte Schüler in Obhut der Polizei genommen. Nach jetzigem Erkenntnisstand gebe es jedoch keinen Zusammenhang zwischen dem eingegangenen Anruf und dem Video, erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Redaktion.

Nachdem ein Drohanruf am Mittwoch an einer Dorstener Schule eingegangen war, durchsuchte das SEK die Räumlichkeiten. Foto: Foto Bludau

Polizeieinsatz an Dorstener Schule: 14-jährige Schülerin unter Tatverdacht

Stattdessen führten die Ermittlungen die Beamten auf die Spur einer 14-jährigen Schülerin, die jetzt unter Verdacht steht, den Anruf getätigt zu haben. Das Mädchen sei vorläufig festgenommen worden und die Ermittlungen dauerten an, erklärt die Polizei Münster.

Die Durchsuchungs- und Betreuungsmaßnahmen an der Neuen Schule auf der Juliusstraße seien mittlerweile abgeschlossen, erklärt der Polizeisprecher. Für den Einsatz an der Dorstener Schule musste eine Polizeiübung der Duisburger Einsatzhundertschaft gemeinsam mit einem Zug der Einsatzhundertschaft der Recklinghausener Polizei an der MSV-Arena in Duisburg abgebrochen werden.

Der WDR berichtet in einem Artikel darüber, dass es bereits in der vergangenen Woche einen doppelten Polizeieinsatz an der Neuen Schule in Dorsten gegeben haben soll. Laut Auskunft der Polizei, weil eine Schülerin geschlagen worden sein soll und bei einem Schüler ein Messer gefunden worden sei, heißt es in dem Artikel.

