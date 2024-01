Berlin Ein verglühender Asteroid nahe Berlin sorgte Sonntagnacht für ein Spektakel am Himmel. Ging von dem Himmelskörper eine Bedrohung aus?

Gegen 1.32 Uhr leuchtete der Himmel kurz hell auf. Dann war die Show auch schon wieder vorbei. Ein kleiner Asteroid ist in der Nacht auf Sonntag westlich von Berlin beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Die NASA bestätigte den Eintritt auf X (vormals Twitter). „Kopf hoch: Kurz um 1:32 Uhr MEZ wird ein winziger Asteroid westlich von Berlin in der Nähe von Nennhausen als harmloser Feuerball zerfallen.“

Das brandenburgische Nennhausen liegt eine Autostunde entfernt im Westen von Berlin. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie ein Feuerball auf die Erde zurast und dann plötzlich wie ein Blitz aufleuchtet – es ist der Moment, in dem „Sar2736“, so die Bezeichnung des winzigen Asteroiden, beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Lesen Sie hier: Diese Asteroiden kommen der Erde besonders nah

Auch wenn der Asteroid aufgrund seiner kleinen Größe keine Bedrohung für die Erde darstellte, zeigt der Vorfall doch, wie schnell es im Ernstfall gehen kann. Wie der „Spiegel“ berichtet, sei der Asteroid nur wenige Stunden zuvor entdeckt worden. Der Asteroid soll dem Bericht zufolge einen Durchmesser von einen Meter gehabt haben. Entdeckt sei er vom ungarischen Astronom Kriztián Sárneczky, der bereits Hunderte Asteroiden im All erspäht habe, wie es weiter heißt.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich einige Brocken von dem Asteroiden gelöst haben, wodurch möglicherweise Meteoriten auf die Erde geprallt sein könnten.

Asteroid, Meteor oder Meteorit – was sind die Unterschiede?

Asteroiden sind felsige Körper, die hauptsächlich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter im sogenannten Asteroidengürtel kreisen.

Diese Objekte können von einigen Metern bis hin zu mehreren Kilometern Durchmesser reichen.

Sie sind Überbleibsel aus der Frühzeit des Sonnensystems, die sich nicht zu vollständigen Planeten formen konnten.

Asteroiden können gelegentlich aus ihrer Umlaufbahn geraten und sich der Erde nähern.

Lesen Sie hier: Asteroiden und Meteoriten - Das ist der Unterschied.

Meteoriten sind kleine Überreste von Asteroiden. Foto: Unbekannt / Daniel Bockwoldt/dpa

Meteoriten hingegen sind die Überreste von Asteroiden, die in die Erdatmosphäre eintreten und auf die Erdoberfläche stürzen. Wenn ein Asteroid in die Erdatmosphäre eintritt, wird er durch die Reibung stark erhitzt und leuchtet auf, was am Himmel als Sternschnuppe sichtbar ist. Dieses Phänomen wird als Meteor bezeichnet.

Wenn ein Asteroid in die Erdatmosphäre eintritt, wird er durch die Reibung stark erhitzt und leuchtet auf, was am Himmel als Sternschnuppe sichtbar ist. Dieses Phänomen wird als Meteor bezeichnet.

Überlebt ein Teil dieses Gesteins den Flug durch die Atmosphäre und erreicht die Erdoberfläche, wird es als Meteorit bezeichnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama