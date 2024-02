Auf Feldweg mit Messer angegriffen – meterlange Blutspur

Bei einem Messerangriff ist ein Mann in Unna schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Unna Ein Mann ist bei einem Messerangriff schwer verletzt worden, konnte sich aber noch hunderte Meter nach Hause schleppen. Die Täter sind flüchtig.

Ein 40-Jähriger ist in Unna mitten am Tag auf einem Feldweg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann habe sich nach Hause schleppen können - eine mehrere hundert Meter lange Blutspur habe sich vom Tatort bis zur Wohnung des Opfers gezogen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Schließlich habe die Lebensgefährtin die Rettungskräfte alarmiert. Der 40-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Einschätzung der Ärzte nicht mehr.

Mordkommission fahndet nach den Tätern

Eine Mordkommission ermittelt nun zu den Hintergründen und fahndet nach den Tätern. Das Opfer habe ausgesagt, dass er von einer Gruppe aus fünf bis sieben Personen angesprochen und schließlich attackiert worden sei. Geprüft werde, ob es ein Motiv im familiären Bereich gebe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (dpa)

