Auf TikTok provoziert: 60 Jugendliche zu Prügelei verabredet

Über TikTok hatten die Beteiligten sich zu einer Schlägerei verabredet: An der Auseinandersetzung in Hamm nahmen knapp 60 Menschen teil. (Symbolfoto)

Hamm Nach Provokationen auf TikTok sollen sich 60 Personen zu einer Schlägerei verabredet haben. Das Ergebnis: zwei schwer verletzte Teenager.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind zwei 16-Jährige aus Hamm schwer verletzt worden. Die Schlägerei in Hamm hatte sich in der Nähe eines Schnellrestaurants am Dienstag, dem 2. Januar, gegen 19.40 Uhr ereignet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Schwer verletzt: Stationärer Krankenhausaufenthalt für zwei Teenager in Hamm

Rettungswagen transportierten die beiden Schwerverletzten für stationäre Aufenthalte in Hammer Krankenhäuser. Auch ein 19-Jähriger wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt und in ein Krankenhaus in Hamm gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verließ.

An der Auseinandersetzung waren nach ersten Erkenntnissen etwa 60 Personen aus dem Raum Münster, Kreis Warendorf und Hamm beteiligt. Die Jugendlichen hatten sich im Vorfeld auf TikTok provoziert und schließlich verabredet. Nach den ersten Notrufen war die Polizei schnell vor Ort.

Viele Flüchtige hielten sich in unmittelbarer Nähe und am Hauptbahnhof auf

Zu diesem Zeitpunkt waren viele Beteiligte aber schon geflüchtet. Mit Unterstützung der Bundespolizei wurden mehrere Kleingruppen am Hauptbahnhof Hamm aufgegriffen und kontrolliert. Dabei leistete ein 16-jähriger Ahlener Widerstand und verletzte sich leicht. Nach Abschluss der Kontrollen sprachen die Beamten Platzverweise aus.

Wann sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu der Schlägerei verabredet hätten und ob es um eine einmalige Sache gegangen sei, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. (red/dpa)

