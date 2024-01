Ein Auto ist mit einer Eisschicht überzogen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in NRW. (Archivbild)

Wetter Gefrierender Regen: DWD warnt in NRW vor Glatteis

Essen Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt könnte Regen für eine Eisschicht sorgen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte in NRW.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für weite Teile von NRW am Donnerstagabend vor Glätte. Mancherorts könne es noch regnen und der gefrierende Regen für glatte Böden sorgen. „Nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten“ sollten möglichst vermieden werden, empfehlen die Meteorologen.

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten ihr Verhalten im Straßenverkehr anpassen. Die Polizei Hamm teilte am Abend mit, dass es bereits „rund ein Dutzend“ Unfälle gegeben habe. Personen seien dabei nicht zu Schaden gekommen. Auch die Polizei im Kreis Borken meldete erste Unfälle „auf spiegelglattem Untergrund“. In Oberhausen sind den Wirtschaftsbetrieben zufolge Streufahrzeuge unterwegs.

Die Stadt Münster warnte am Abend vor Eisglätte im gesamten Stadtgebiet. In Wesel sperrte die Polizei einem Sprecher zufolge nach mehreren Unfällen die Rheinbrücke.

Temperaturen in NRW steigen am Freitag leicht

Für nahezu das gesamte Bundesland warnt der DWD vor „markanter Glätte“. Die Meldung gilt vorerst bis Freitagvormittag (10 Uhr), im Nordwesten von NRW bis 3 Uhr morgens.

Am Freitag werden die Höchsttemperaturen in NRW voraussichtlich wieder im positiven Bereich liegen (1 bis 3 Grad). Lediglich in höheren Lagen rechnet der DWD mit -1 Grad.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama