Gefrierender Regen in NRW: Warnung vor Glatteisbildung

Essen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile Nordrhein-Westfalens bis Freitagmittag vor glatten Straßen. Gefahr besteht durch gefrierenden Regen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Teile Nordrhein-Westfalens bis Freitagmittag, 8. Dezember, vor glatten Straßen. Für den westlichen Teil um Aachen und den östlichen Teil des Landes von Wuppertal bis nach Paderborn gilt seit der Nacht eine Warnung vor markanter Glätte. „Es besteht erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen“, vermeldet der DWD auf seiner Internetseite.

Ein großes Regengebiet kommt laut WDR-Informationen aus den Niederlanden. „Aus Westen gebietsweise gefrierender Regen mit Glatteisbildung. Schwerpunkt von der Eifel über das Sauerlandbis nach Ostwestfalen“, heißt es es auch im Wetterbericht des DWD.

Gefrierender Regen in NRW: Einschränkungen im Straßenverkehr möglich

Einschränkungen im Straßenverkehr seien möglich. Gültig ist die Warnung vielerorts bis Freitag um 13 Uhr. Im Bergland könne der gefrierende Regen laut Wetterdienst auch in Schnee übergehen. Dabei seien Schneemengen von ein bis fünf Zentimeter möglich.

Am Nachmittag lassen die Schauer nach - es bleibt jedoch bewölkt und grau. Laut WDR liegen die Temperaturen in Remscheid bei bis zu 4 Grad, in Steinfurt bei 5 Grad und in Aachen bei 8 Grad. (mit dpa)

