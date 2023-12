Dauerregen hat Flüsse und Bäche in vielen Gegenden Deutschlands kräftig gefüllt. Deiche sind aufgeweicht und zum Teil gebrochen, Tausende Helfer sind über Weihnachten im Dauereinsatz. Besonders hart trifft es einen kleinen Ort in Thüringen.

Berlin Weihnachten fiel in Deutschland ins Wasser. Wo gibt es Hochwasser? Wie entwickeln sich die Pegel? Sorgen bereiten auch die Talsperren.

Tagelanger Dauerregen hat Bewohner und Einsatzkräfte über Weihnachten in vielen Regionen Deutschlands vor Herausforderungen gestellt. Im niedersächsischen Rinteln wurden Bewohner am Dienstagmorgen evakuiert. Im thüringischen Windehausen mussten Menschen wegen des Extrem-Wetters bereits am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Die Hochwasser-Lage in dem überfluteten Ort in Nordthüringen ist nach Einschätzung der Einsatzkräfte mittlerweile stabil. Der Ort wurde aufgrund der kritischen Lage am Montag geräumt. Von den knapp 500 Einwohnern seien schätzungsweise noch 100 in dem Ort, so Matthias Marquardt, Bürgermeister der Stadt Heringen, zu der Windehausen gehört.

Das Wasser stand dort teilweise bis zu einem Meter hoch in dem Ort. Es habe keinen Strom, keine Zufahrt und auch keine Festnetztelefonie gegeben, beschrieb der Bürgermeister die kritische Lage. Außerdem funktionierten die Toiletten wegen der fehlenden Abflüsse nicht mehr. Den Einwohnern sei daher dringend angeraten worden, ihre Häuser zu verlassen. Die Menschen seien jedoch nicht mit Polizeigewalt aus ihrem Zuhause geholt worden, betonte der Bürgermeister. Es sei keines der Häuser einsturzgefährdet, sagte Marquardt. Wann die Bewohner wieder nach Windehausen zurückkehren können, ist noch unklar.

Hochwasser in Sachsen aktuell: Alarmstufe 3 am Mittwoch in Dresden erwartet

Die Elbe führt Hochwasser. Die Straße Terrassenufer in Dresden wurde bei einem Pegel von 5,26 Meter geflutet. Foto: IMAGO/Max Patzig / IMAGO/Future Image

Unsicher ist die Lage weiterhin in Sachsen. Vielerorts galt zeitweise Alarmstufe 3, etwa in Chemnitz. Dort wurde die Bevölkerung nach Angaben der Stadt über Sirenen gewarnt, Sandsäcke wurden an betroffene Anwohner verteilt. Während sich über die Feiertage im Gebiet der Zwickauer und Freiberger Mulde die Lage wieder entspannte, stieg der Wasserstand der Elbe weiter. In Schöna in der Sächsischen Schweiz wurde am Dienstag die Marke von 6 Metern überschritten und Alarmstufe 3 ausgelöst. In Dresden wird dies für Mittwochvormittag erwartet.

Wegen Überflutungen waren am Dienstag noch in mehreren Orten Straßen gesperrt. Autofahrer müssten auch kurzfristig mit Sperrungen rechnen und sollten besonders vorsichtig fahren, warnte die Polizei. Der Dresdner Weihnachts-Circus unweit der Elbe stellte seinen Spielbetrieb vorläufig ein. Das Wasser drohe über die Ufer zu treten, teilte der Veranstalter auf seiner Internetseite mit. „Daher haben wir uns dazu entschieden, aus Gründen der Sicherheit für Mensch und Tier den Platz teilweise zu räumen und die Anlagen zu sichern, so dass für unsere Künstler, Mitarbeiter und auch die Tiere kein weiteres Risiko zum aktuellen Zeitpunkt besteht.“

Die Lage an der Elbe bleibt weiter angespannt. Foto: IMAGO/Max Patzig / IMAGO/Future Image

An der Elbe müssen sich die Menschen auf weiter steigende Wasserstände gefasst machen. Grund für das Hochwasser dort sind die Schneeschmelze und starke Niederschläge im Riesengebirge. Erwartet wird, dass am Pegel in Schöna der Wasserstand bis Donnerstagvormittag auf fast 6,70 Meter steigt und erst dann sinkt. Weiter flussabwärts in Dresden wird die Alarmstufe 3 von 4 am Mittwochvormittag erwartet, in Riesa am Mittwochmittag.

Die Hochwasserwarnstufe 3 bedeutet, dass Überflutungen in bebauten Gebieten auftreten und große Schäden anrichten können. Die Bevölkerung wurde gebeten, sich von Fließgewässern fernzuhalten, Kellerräume, Unterführungen und ähnliches zu meiden und überflutete Bereiche weder zu Fuß noch mit Fahrzeugen zu durchqueren.

Hochwasser aktuell: Flutwelle und Evakuierungen in Niedersachsen – Okertalsperre im Fokus

Blick auf die Staumauer der vollen Okertalsperre. Foto: Thomas Schulz / DPA Images

Dynamisch ist das Geschehen weiterhin auch im niedersächsischen Landkreis Goslar. Dort hat die Okertalsperre im Harz ihre maximale Kapazität erreicht. Über den Überlauf der Staumauer werde nun mehr Wasser in die Oker abgegeben, teilte die Stadtverwaltung Braunschweig am Mittag mit. Statt 16 Kubikmeter pro Sekunden fließen nun 30 Kubikmeter pro Sekunde in den Fluss. Es werde erwartet, dass die Welle in den späten Abendstunden in der Stadt ankomme. Wegen der drohenden Okerflut hat die Stadt Braunschweig mehrere Straßen in Flussnähe gesperrt.

In dem Ort Rinteln im Landkreis Schaumburg sind am Morgen die Bewohner einer Straße direkt an der Stadtmauer evakuiert worden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Laut NDR wurden 108 Bewohner evakuiert. In der betroffenen Straße seien die Keller der Gebäude vollgelaufen. Die Feuerwehr sei mit Pumpen vor Ort und staple Sandsäcke.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich am Dienstag ein Bild von der Hochwasserlage im Land gemacht. Beim Besuch in Northeim, wo ein Damm gebrochen war, dankte er den Zehntausenden Helfern für ihren Einsatz über die Weihnachtsfeiertage.

Pegel: Zurückgehende Wasserstände in Rheinland-Pfalz und Hessen

Die Wasserstände an Flüssen und Bächen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen bis auf wenige Ausnahmen zurück – und das dürfte in den kommenden Tagen auch erstmal so bleiben. „Die Tendenz ist fallend“, sagte ein Sprecher des Hochwassermeldedienstes in Mainz. Möglicherweise könnte es zum neuen Jahr wieder einen Anstieg geben. „Das ist aber noch Zukunftsmusik“, sagte er.

Für die nächsten Tage erwartete auch der Deutsche Wetterdienst nicht die großen Regenmengen. Am Oberrhein waren die Höchststände laut Hochwasservorhersagezentrale am Dienstag bereits erreicht, am Mittelrhein wurden die höchsten Stände im Verlauf des Dienstags erwartet, anschließend sollte das Wasser auch hier zurückgehen.

Auch in Bayern und in Hessen entspannt sich die Hochwasserlage tendenziell. An den für das Bundesland relevanten Pegeln seien den Prognosen zufolge die Höchststände zum großen Teil erreicht oder bereits durchlaufen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag mit. Nur am Main werde der Scheitel noch erwartet, dies werde allerdings nach aktueller Berechnung maximal im Bereich der Meldestufe 1 geschehen.

Hochwasser: Warnungen aufgehoben – Wetterdienst rechnet nicht mit mehr Regen

An mehreren Stellen ist der Deich in Hollen durch den Druck des Hochwassers gebrochen. Einsatzkräfte sichern den Deich mit Sandsäcken. Foto: Lars Penning / DPA Images

Immerhin: Nach tagelangem Dauerregen hat der DWD alle seine zeitweise für mehrere Bundesländer geltenden Unwetterwarnungen aufgehoben. Der Regen habe nachgelassen beziehungsweise an Intensität verloren, teilte der DWD am Mittag in Offenbach mit. „Bis auf Weiteres ist mit keinen ergiebigen Niederschlägen zu rechnen.“

