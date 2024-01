Schilder stehen im Hochwasser auf dem Campingplatz an der Talsperre Kelbra. Tagelange Regenfälle und Tauwetter in den Gebirgen haben zu Hochwasser in Flüssen und Bächen geführt.

Berlin. In Nord- und Mitteldeutschland drohen weiter Hochwasser und Überflutungen. Viele Deiche müssen gesichert, Talsperren entlastet werden.

In großen Gebieten Deutschlands dauert der Hochwasser-Notstand weiter an. In den betroffenen Gebieten in Niedersachsen und Bremen drohen durch neue Regenfälle wieder höhere Pegel, auch in Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt bleibt die Situation angespannt. Vielerorts gilt die Alarmstufe drei von vier, teilweise ist der höchste Notstand ausgerufen. Die Landesregierung in Hannover hat mittlerweile andere Bundesländer um Unterstützung und neue Sandsäcke gebeten, nachdem die Reserven an einem kritischen Punkt angelangt sind. So sieht die Lage an den Talsperren und Deichen aus.

Niedersachsen: Reduzierter Ablauf an der angespannten Okertalsperre

In Niedersachsen sind die Pegelstände aktuell am höchsten. Die Reserven der Sandsacklager sind fast komplett aufgebraucht. Auf das Hilfsgesuch an umliegende Bundesländer haben Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern bereits mit mehr als 1,5 Millionen neuer Lieferungen reagiert.

Okertalsperre: Zu 90 Prozent gefüllt, Notablauf in überflutete Oker

Großes Hochwasser: Flussgebiete Aller, Hunte, Hase, Oker, Leine, Mittel- und Oberweser, untere Leine

Kleines bis mittleres Hochwasser: Flussgebiete Wümme, Lund und Hamme sowie Elbe

Überflutete Städte: Oldenburg und Wiefelstede (Ammerlandkreis)

Schutzmaßnahmen:

Sandsäcke und mobiler Deich für gefährdete Ortsteile in Oldenburg

Zahlreiche überflutete Bundes-, Land- und Kreisstraßen gesperrt

Landwirte bereiten Evakuierung von Vieh vor

Französischer Zivilschutz liefert 1,2 Kilometer mobiles Deichsystem nach Celle

Zahlreiche Sandsäcke stehen auf einer Brücke am Bümmersteder Fleth in Oldenburg. Da nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter mit Regen zu rechnen ist, bleibt die Lage in Niedersachsen angespannt. Foto: Hauke-Christian Dittrich / DPA Images

Sachsen-Anhalt: Höchste Alarmstufe an der Helme – Sorge vor Frost

Besonders kritisch ist die Lage nach den schweren Regenfällen im Südharz. Die Dämme sind vielerorts an der Belastungsgrenze. Die Bewohner in der Gegend der Helme kämpfen gegen die stärksten Fluten seit Jahrzehnten an und versuchen Hab und Gut mit Sandsäcken zu sichern. Weitere Gefahr droht durch den angekündigten Frost am Ende der Woche. Die Lage an den Talsperren ist angespannt, vor allem im Harz. Das ist die Lage in Sachsen-Anhalt.

Kelbra-Talsperre: Unter hohem Druck, Notabfluss in die Helme

Höchste Alarmstufe: Flussgebiet Helme in Bennungen

Großes Hochwasser: Flussgebiete Bode, Ohre, Aland

Mittleres Hochwasser: Flussgebiete Salzwedeler Dumme, Havel, Elbe, Unstrut

Schutzmaßnahmen:

Notablauf der Talsperre in Kelbra

Bahnstrecke Sangershausen - Artern nach Überschwemmung gesperrt

Schulpflicht im Südharz ausgesetzt

Land Thüringen bittet Bundeswehr um Nothilfe an der Helme

Prophylaktische Maßnahmen zur Evakuierung an Helme ergriffen

Provisorischer Deich in Salzlandkreis errichtet

Notabflüsse aus der Talsperre Kelbra führen entlang der Helme zu schweren Überschwemmungen, wie hier bei Niederröblingen. Foto: Heiko Rebsch / DPA Images

Thüringen: Sinkende Pegel, doch anhaltendes Risiko

Etwas weniger drastisch ist die Notlage in Thüringen. Allerdings warnt die Hochwassernachrichtenzentrale des Freistaats im Falle neuer Niederschläge in mehreren Regionen im Norden und Süden vor neuen drohenden Hochwassern.

Kleines bis mittleres Hochwasser: Werra in Hildburghausen, Unstrut bei Oldisleben, Leina im Kreis Gotha

Schutzmaßnahmen:

Bahnstrecke in Nordthüringen gesperrt

Flutmulde im Kreis Hildburghausen ausgebaggert

Bundeswehr und THW sichern Helme-Deiche in im Kyffhäuserkreis

Gegenstände treiben im Wasser zwischen den Wohnwagen auf dem Campingplatz an der Talsperre Kelbra (Drohnenfoto). Die Talsperre hat ihre maximale Kapazität erreicht und wird über die Helme abgelassen. Foto: Heiko Rebsch / DPA Images

Hessen: Gießen, Fulda und Marburg bedroht

Nach wie vor gilt auch in Ost- und Mittelhessen Hochwassergefahr. Neue Regenfälle ließen vielerorts das Wasser über die Ufer steigen. Bedroht sind auch die großen Mittelstädte Gießen, Fulda und Marburg.

Edertalsperre: Kritische Lage, Pegel droht Staudamm zu übersteigen

Großes Hochwasser: Lüder bei Großlüdern sowie in Fulda-Bronnzell

Kleine und mittlere Hochwasser: Flussgebiete Ohm, Lahn, Fulda, Main

Schutzmaßnahmen:

Autobahn A5 nach Überschwemmung gesperrt

Ablauf an der Edertalsperre viermal höher als üblich

Feuerwehr verteilt Sandsäcke an Haushalte in Bad Soden

Wassermassen umspülen nach tagelangen Regenfällen ein Fachwerkhaus in Großenlüder. Foto: Stefan Weber / DPA Images

Bremen: Trend zur Entspannung könnte sich umkehren

In Bremen sind die Hochwasser trotz Unwetterwarnung wieder zurückgegangen. Das Umweltressort der Bremer Landesregierung warnt allerdings nach wie vor für Mittwoch und die kommenden Tage vor steigenden Pegeln an der Weser: „Der Deutsche Wetterdienst hat für die nächste Zeit Dauerregen im gesamten Einzugsgebiet prognostiziert, daher ist wieder mit steigenden Pegelständen zu rechnen.“

Warnungen gelten in: Borgfeld, Timmesloh und Lehesterdeich

Schutzmaßnahmen:

Bauernhof in Timmersloh mit 200 Tieren evakuiert

Feuerwehr mobilisiert Pumpsysteme

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr fährt durch eine überflutete Straße in Borgfeld bei Bremen. Hier ist die Wümme über die Ufer getreten. Foto: Markus Hibbeler / DPA Images

