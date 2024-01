Hochwasser in NRW: Keine Entwarnung – Regen bis Donnerstag

Kaum Entwarnung in den Hochwassergebieten: In NRW bleibt die Lage angespannt. Der Deutsche Wetterdienst sagt weitere Regenfälle voraus.

Essen. Die Pegel steigen örtlich wieder, es herrscht weiter Hochwassergefahr in NRW. Bis Donnerstag wird mit Dauerregen gerechnet. Ein Überblick.

Hochwasser in NRW: Über das Silvesterwochenende hat sich die Lage zwar beruhigt, aber nun droht neuer Regen.

Bis Donnerstag ist Dauerregen vorhergesagt.

Die Hochwassergefahr in NRW steigt wieder.

Hochwasser in NRW: Das ist die Lage am Dienstag (2. Januar)

14.45 Uhr: Mehrere Bezirksregierungen erklärten, dass die Behörden die Situation weiter sorgfältig beobachten. „Sorgen macht uns im Regierungsbezirk Düsseldorf bei einem Wiederanstieg der Wasserpegel speziell der Deich am Ruhrpark in Oberhausen“, sagte eine Sprecherin. Der Deich sei so gut wie möglich gesichert und werde eng überwacht. Aufgrund der insbesondere für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag angekündigten intensiven Niederschläge sei mit einem Wiederanstieg der Ruhr bis in die mit Vliese und Sandsäcken gesicherten Bereiche des Deiches zu rechnen. Die Bezirksregierung Düsseldorf sei darauf vorbereitet und werde dann über weitere sofortige Sicherheitsmaßnahmen entscheiden. Lesen Sie hier, wie die aktuelle Lage am Deich in Oberhausen ist.

Für den Regierungsbezirk Arnsberg kann die Lage nach den Worten eines Sprechers derzeit als angespannt aber stabil beschrieben werden. „Für die weitere Entwicklung wird die Niederschlagstätigkeit in den nächsten Tagen sorgfältig beobachtet“, erklärte er auf dpa-Anfrage. Im Regierungsbezirk Köln ist die Lage einem Sprecher zufolge mit Stand von Dienstagvormittag ruhig: „Die angekündigte Wetterlage erfordert in den kommenden Tagen eine angespannte Aufmerksamkeit. Bisher gab es keine Hinweise, auf eine akute Gefahr an den Deichen.“

Hochwasser in NRW: Die Behörden können noch keine Entwarnung geben. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW: Erste Pegel steigen schon wieder

14.30 Uhr: Beim Hochwasser kann nach Angaben des Landesumweltministeriums noch keine Entwarnung gegeben werden. Die Lage habe sich zwar über das Silvesterwochenende entspannt - „allerdings sehen wir auch bereits, dass durch die aktuellen Niederschläge erste kleine Gewässer wieder ansteigen“, sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Ob sich diese Lage weiter verschärfe, hänge von den Niederschlägen ab, die am Dienstag und Mittwoch fallen.

Das Technisches Hilfswerk (THW) rechnet aufgrund zu erwartender Dauerniederschläge in den kommenden Tagen mit einem erhöhten Einsatzaufkommen. „Das THW ist einsatzbereit, um weiterhin schnell und effektiv Hilfe zu leisten“, sagte ein Sprecher. Mit Stand Dienstagmorgen ist das THW NRW im Münsterland, Weserbergland, Ruhrgebiet und insbesondere Hamm und Minden im Einsatz. Schwerpunkte der Einsätze seien die Sandsackverfüllung, Deichverteidigung, Pumparbeiten und der Fährbetrieb. Das THW ist mit Stand von Dienstagmorgen mit insgesamt 38 Einsatzkräften vor Ort.

Nur noch an 23 von 104 Messstationen sind am Dienstagvormittag die Hochwasser-Warnstufen 1 bis 2 erreicht worden. Die höchste Hochwasser-Warnstufe 3 ist den Angaben zufolge auch an der Weser nicht mehr erreicht worden.

Hochwasser in NRW: Viele Fußgängerwege sind abgesperrt. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Hochwasser in NRW: DRK dringt auf bessere Vorbereitung in Krisensituationen

9 Uhr: Am Rhein erwartet die Hochwasservorhersagezentrale von diesem Mittwoch an wieder steigende Pegelstände. Weiter im Norden, wo zuletzt Flüsse über die Ufer getreten waren, rechnet der Deutsche Wetterdienst aber nicht mehr mit so viel Regen. Am Dienstagmorgen gab es laut dem nordrhein-westfälischen Landesumweltamt noch an acht Flusspegeln eine Überschreitung der Warnstufe 2, bei der Grundstücke oder Keller überflutet werden können. Betroffen waren vor allem Weser und Lippe, aber auch Ems und Alme. Fast überall sanken die Pegelstände spürbar. An 15 Pegeln lag der Wasserstand noch oberhalb der Stufe 1, bei der land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können.

8 Uhr: Vor dem Hintergrund des Hochwassers in Teilen Deutschlands dringt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf eine bessere Vorbereitung auf solche Krisen. „Wir brauchen mehr und bessere Ausstattung für Katastrophenfälle in Deutschland“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt der „Rheinischen Post“ . „Die Defizite sind eklatant, insbesondere bei der materiellen Ausstattung.“

Kaum Entwarnung in den Hochwassergebieten: In NRW bleibt die Lage angespannt. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Nach der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 sei das Bewusstsein der politisch Verantwortlichen für den Bevölkerungsschutz gestiegen. „Davon ist jetzt nicht mehr viel übrig.“ Es gebe ein Konzept, aber dessen Umsetzung stocke aufgrund sehr begrenzter Haushaltsmittel. Politischer Konsens sei es gewesen, „zehn mobile Betreuungsmodule für den Einsatz bei zerstörter Infrastruktur zu beschaffen. Bisher gibt es nur eins“, beklagte Hasselfeldt.

Mit einem Modul, das zum Beispiel aus Zelten besteht, können ihren Angaben zufolge jeweils bis zu 5000 Menschen aufgenommen, betreut und umfassend versorgt werden. „Wir reden die Krisen nicht herbei. Aber es ist absehbar, dass wir immer öfter von Katastrophen betroffen sein werden. Womöglich auch gleichzeitig.“

Dauerregen in NRW: Bis zu 80 Liter pro Quadratmeter erwartet

7.40 Uhr: Nach einer leichten Entspannung in den Hochwassergebieten in NRW droht nun neues Ungemach. Bis Donnerstag ist in fast allen Landesteilen NRWs Dauerregen angesagt, der Deutsche Wetterdienst erwartet innerhalb von 48 Stunden Regenmengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter.

Hochwasser in NRW: Die Lage bleibt angespannt, es gibt noch keine Entwarnung. Bis Donnerstag ist Dauerregen angesagt. Foto: Fabian Strauch / Essen/Zentrale

Im Bergischen Land und im Sauerland halten die Experten stellenweise auch Mengen von 60 bis 80 Litern pro Quadratmeter für wahrscheinlich. Für die betroffenen Landkreise gibt es amtliche Unwetterwarnungen. Betroffen sind die Kreise Siegen-Wittgenstein, der Oberbergische Kreis, Teile des Märkischen Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises, des Rhein-Sieg-Kreises, des Ennepe-Ruhr-Kreises sowie des Kreises Olpe. Die Unwetterwarnung gilt auch für die Städte Wuppertal, Remscheid und Solingen.

Die vergleichsweise geringen Regenmengen der vergangenen Tage haben in zahlreichen Flüssen Nordrhein-Westfalens für sinkende Pegelstände gesorgt. Am Montagmittag verzeichnete das Landesumweltamt nur noch an acht Stellen eine Überschreitung der Warnstufe 2, bei der Grundstücke oder Keller überflutet werden können. Betroffen waren die Flüsse Weser, Lippe, Alme und Ems. 14 Pegel lagen oberhalb der Stufe 1, bei der land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können.

