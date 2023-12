Hündin reist im Zug – und Herrchen im Taxi hinterher

Hündin Liva büxte ihrem Halter aus und folgte einem Radfahrer bis hinein in einen abfahrenden Zug. Die 30 Kilometer lange Fahrt endete zunächst in Polizeigewahrsam.

Bielefeld/Detmold. Eine neugierige Hündin folgt einem Passanten, der gerade einen Zug besteigt. Ein Passagier wird auf das herrenlose Tier aufmerksam und reagiert.

Nach einer über 30 Kilometer langen Zugfahrt ohne ihren Besitzer ist eine Hündin am Hauptbahnhof in Bielefeld gelandet. Weil die Bundespolizei die Telefonnummer des Halters in ihrem Halsband entdeckte, fanden die 13 Monate alte Mischlingshündin Liva und ihr Besitzer am Donnerstag wieder zueinander, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Neugierige Hündin folgte Radfahrer bis in den Zug

Ein Zugreisender hatte das Tier auf der Zugfahrt in seine Obhut genommen. Aus den Riemen seiner Aktentasche hatte er laut Mitteilung eine Leine gebastelt und das Tier dann auf die Wache gebracht. In Bielefeld musste die Hündin dann für eine Stunde in Polizeigewahrsam, bevor der 42-jährige Besitzer mit dem Taxi aus Detmold kam.

Nach seiner Schilderung ist die junge Hündin noch sehr verspielt und neugierig. Beim Gassigehen am Morgen sei sie einem Radfahrer gefolgt. Der war vermutlich in Detmold in den Zug nach Bielefeld gestiegen – gefolgt von Liva. (dpa)

Lesen Sie auch:Rund um den Hund: Sechs praktische Apps für Hundehalter

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama