Nordkirchen. Beim Umgang mit Feuerwerkskörpern haben sich zwei Jugendliche schwer verletzt. Wie sie an die gefährlichen Böller kamen, ist noch nicht geklärt.

Beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern haben sich in Nordkirchen im Münsterland zwei Jugendliche schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei von Dienstag hat ein 14-Jähriger an Neujahr zwei Finger verloren, ein 13-Jähriger die rechte Hand. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Wie die Jugendlichen an die Böller kamen, ist noch nicht klar

Bei den Böllern handelte es sich um Feuerwerkskörper der Klasse F3, so die Polizei. Diese Art der Feuerwerkskörper darf laut Mitteilung nur von besonders qualifiziertem Personal abgebrannt werden.

Wie die Jugendlichen an die Böller gekommen sind, ist Teil der noch laufenden Ermittlungen. (dpa/red.)

