König Charles III. winkt den Fotografen zu, Camilla an seiner Seite. So haben wir den Monarch seit seiner Krebsdiagnose nicht gesehen.

Nur einen Tag nach seiner ersten Botschaft seit seiner Krebadiagnosezeigt sich der Monarch nun auch in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Camilla besuchte King Charles III. am Sonntag eine Kirche in Sandringham. Zuvor war der Monarch nur einmal auf den Rücksitz eines Wagens abgelichtet worden, als er Clarence House in London verließ, um nach Sandringham zum Landsitz der Royals zu reisen.

Am Samstag hatte sich der König erstmals nach seiner Krebsdiagnose direkt an die Öffentlichkeit gewandt und sich für die Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt. „Ich möchte mich von ganzem Herzen für die vielen Nachrichten der Unterstützung und für die guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe“, sagte der 75-Jährige laut einer Mitteilung, die am späten Samstagabend vom Buckingham-Palast veröffentlicht wurde. „Wie alle, die von Krebs betroffen sind, wissen werden, sind solche liebenswürdigen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung“, hieß es in der Mitteilung weiter.

König Charles: „Meine lebenslange Bewunderung ist noch größer geworden“

Zudem sei es ermutigend zu hören, dass die Mitteilung seiner eigenen Diagnose dazu beigetragen habe, das öffentliche Verständnis von Krebs zu fördern und die Arbeit all jener zu beleuchten, die im Vereinigten Königreich und weltweit Krebspatienten und deren Familien unterstützten. „Meine lebenslange Bewunderung für ihre unermüdliche Fürsorge und ihr Engagement ist durch meine eigene persönliche Erfahrung noch größer geworden“, so der König.

Der Buckingham-Palast hatte am Montag mitgeteilt, dass bei Charles Krebs diagnostiziert wurde. Während seiner jüngsten Behandlung im Krankenhaus wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung sei ein weiteres Problem aufgefallen, hieß es. Die anschließenden diagnostischen Tests hätten eine Form von Krebs nachgewiesen. Der König habe inzwischen regelmäßige Behandlungen begonnen. Ärzte hätten ihm aber geraten, währenddessen keine öffentlichen Termine wahrzunehmen. Staatsgeschäfte werde er fortführen. Um welche Art von Krebs es sich genau handelt, teilte der Palast nicht mit. Es soll aber kein Prostatakrebs sein.

Camilla unterstützt ihren Mann

Ihrem Mann gehe es den Umständen entsprechend „extrem gut“, hatte Königin Camilla (76) am Donnerstagabend bei ihrem ersten öffentlichen Aufritt nach Bekanntwerden der Krebsdiagnose bei einer Veranstaltung im südenglischen Salisbury gesagt.

König Charles III. ist seit mehr als einem Jahr britischer Monarch, nachdem seine Mutter Königin Elizabeth II. im September 2022 gestorben war.

