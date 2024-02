Castrop-Rauxel In der Nähe des Bahnhofs Castrop-Rauxel soll ein Unbekannter eine Frau bedrängt und begrapscht haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat eine 21-jährige Frau am Sonntagabend (18. Februar) in der Nähe des Bahnhofs in Castrop-Rauxel sexuell belästigt. Er flüchtete anschließend. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können.

Die 21-jährige Frau aus Recklinghausen war um 19.07 Uhr aus der S2 (aus Dortmund kommend) ausgestiegen und ging dann Richtung Von-Hofmann-Straße, wo sie abgeholt werden sollte. Schon im Zug sei ihr ein Mann aufgefallen, der Blickkontakt suchte und ebenfalls am Hauptbahnhof ausstieg und sie dann verfolgte. Er habe sie bedrängt, mehrfach nach ihrem Namen gefragt und versucht, ein Gespräch anzufangen. Dann soll er ihr in die Hose und an den Po gefasst haben und versucht haben, sie zu küssen. Als sie zu ihrem Handy griff und telefonierte, flüchtete der Mann - so die Angaben der 21-Jährigen.

Sexuelle Belästigung in Castrop-Rauxel - so wird der Mann beschrieben

Die Frau ging später selbst zur Polizei und erstattete Anzeige. Sie beschreibt den Unbekannten wie folgt:

Anfang bis Mitte 20

circa 1,75 - 1,80 Meter groß und schlank

dunkle schwarze Haare

Drei-Tage-Bart

bekleidet mit einer weißen dicken Jacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Vorfall selbst geben kann, soll sich telefonisch unter 0800/2361 111 der der Polizei melden. (red.)

