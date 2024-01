Berlin. Der Musikproduzent Frank Farian schuf tanzbare Welthits wie „Daddy Cool“ und „Rasputin“. Was zu seinem Tod in Miami bisher bekannt ist.

Frank Farian ist gestorben. Das teilte seine Agentur unter Berufung auf seine Familie mit. Bekannt wurde Farian als Milli-Vanilli-Macher und Schlager-Legende. Er wurde 82 Jahre alt. Der Mitteilung zufolge starb Farian in seinem Zuhause in Miami.

Farian wurde am 18. Juli 1941 als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren. Er gilt als einer der international erfolgreichsten Musikproduzenten und Sänger aus Deutschland. Insgesamt verkaufte er mehr als 800 Millionen Tonträger. Er arbeitete mit zahlreichen bekannten Musikern zusammen, darunter Stevie Wonder und Meat Loaf.

Schlagersänger Frank Farian 1978 bei seinem Auftritt in der ZDF-“Hitparade“. Foto: Sammlung Richter / picture alliance / Sammlung Richter

Frank Farian: So steil verlief seine Karriere

Seine erste Band, die Rock‘n‘Roll-Gruppe Frankie und die Schatten, gründete Farian im Jahr 1961. 1976 folge sein erster Nummer-1-Hit „Rocky“. Mit Bony M. verkaufte Farian in den folgenden Jahren mehr als 150 Millionen Tonträger. Bekannte Songs sind:

Rasputin

Rivers of Babylon

Daddy Cool

Ma Baker

Mitglieder der Gruppe Milli Vanilli inkl. Brad Howell (R) & John Davis (2L), Gina Mohammed (3L), Ray Horton (L) und Produzent Frank Farian (2R). Foto: Getty Images / The Chronicle Collection/Getty Images

Zuletzt arbeitete Farian an neuer Musik für No Mercy und Milli Vanilli, heißt es in einem Bericht von „t-online“. Demnach soll er zudem die Produktion eines neuen großen Musicals geplant haben. Diese Projekte, so zitiert „t-online“ aus einer Mitteilung der Familie, werden nun von der Frank Farian Foundation in seinem Sinne fertiggestellt.

