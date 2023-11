Münster Das Landgericht Münster hat die Mutter eines Missbrauchsopfers zum dritten Mal verurteilt. Der BGH hatte zwei Urteile gegen die Frau aufgehoben.

Die wegen Beihilfe durch Unterlassen im Missbrauchskomplex Münster schuldig gesprochene Mutter eines Opfers muss kürzer ins Gefängnis als zunächst vorgesehen. Nach einer erneuten Verhandlung über die angemessene Höhe der Strafe für die Angeklagte reduzierten die Richter am Landgericht die Freiheitsstrafe um ein Jahr auf sechs Jahre und neun Monate, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit. Die Richter trugen damit der Tatsache Rechnung, dass die Frau bislang nicht vorbestraft war. Mildernd habe sich unter anderem auch die lange Verfahrensdauer ausgewirkt.

Im Oktober 2021 hatte das Gericht die Frau zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern durch Unterlassen verurteilt. Ihr Lebensgefährte hatte das Kind jahrelang missbraucht, wovon sie laut Urteil wusste. Sie habe die Taten jedoch nicht verhindert. Dieses Urteil hob der Bundesgerichtshof (BGH) im September 2022 teilweise auf, nachdem die Frau in Revision gegegangen war. Zwar blieben die Feststellungen bestehen, eine andere Strafkammer des Landgerichts sollte über die Strafe aber neu entscheiden.

Missbrauchskomplex von Münster: Urteil gegen Drahtzieher ist rechtskräftig

Im Dezember 2022 verurteilte diese die Frau erneut zu sieben Jahren und neun Monaten Haft. Auch diesen Strafausspruch kassierte der BGH nach Revision der Verteidigung. Bei der Ablehnung eines minderschweren Falls habe das Landgericht nicht genug berücksichtigt, dass die Angeklagte keine Vorstrafen habe. Es sei nicht auszuschließen, dass es ohne diesen Rechtsfehler eine niedrigere Strafe verhängt hätte, erklärte der BGH zur Begründung.

Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Missbrauchskomplexen der vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfalen. Der Fall kam im Juni 2020 nach Ermittlungen in einer Gartenlaube ans Licht. Daraufhin gab es Festnahmen in mehreren Bundesländern und im Ausland.

Der Partner der Angeklagten, ein IT-Techniker, galt als Drahtzieher in dem großen Missbrauchsfall. Er hatte ihrem Sohn wiederholt schwerste sexuelle Gewalt angetan und ihn auch anderen Männern zur Verfügung gestellt. Der Mann war im Hauptprozess zu 14 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig.

(dpa/afp)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama