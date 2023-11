Neue Schockanruf-Masche? Falsche Handwerker fordern Geld

Symbolbild. Falsche Handwerker haben eine 77-Jährige in Mönchengladbach am Telefon unter Druck gesetzt.

Mönchengladbach. Eine Seniorin in Möchengladbach ist von Telefonbetrügern dazu gebracht worden, ihr Bank-Schließfach zu leeren. Doch sie hatte einen Schutzengel.

Enkeltrick, falsche Polizisten, Schock-Anruf: Telefonbetrüger schlagen auf verschiedene Weise zu. In Mönchengladbach gab es jetzt womöglich eine weitere Facette dieser Kriminalitätsform. Wie die Polizei berichtete, hatten Betrüger sich am Telefon als Handwerker ausgegeben und eine 77-jährige Frau derart unter Druck gesetzt, dass sie ihr Bankschließfach leerte, um angeblich ausstehende Rechnungen zu begleichen.

Am Mittwochnachmittag, 22. November, war die Seniorin in ihre Bankfiliale gekommen, um an ihr Schließfach zu gehen. Als langjährige Kundin sei sie dem zuständigen Mitarbeiter bekannt gewesen, teilte die Polizei mit. Dass sie plötzlich ihre gesamten in der Bank deponierten Wertsachen abholen wollte, sei dem Mitarbeiter aufgefallen. Er befragte die Frau, erfuhr von den Anrufen - und kontaktierte die Polizei.

Schock-Anruf mit falschen Handwerkern: Bankmitarbeiter verhinderte Übergabe der Wertgegenstände

Damit konnte der Mitarbeiter verhindern, dass es zu einer Übergabe der Wertsachen kam. Denn es wurde rasch klar, dass die Frau Opfer von Telefonbetrügern geworden war. Diese hätten die Seniorin mit ihrer Forderung stark unter Druck gesetzt und vorgegeben, „zur Not auch Wertgegenstände“ als Bezahlung zu akzeptieren, teilte die Polizei mit.

„Der Fall ist eine Mischung aus Schock-Anruf und falscher Handwerker“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Es könnte sich, vermutete er, um eine neue Variante der Schock-Anruf-Masche handeln, die auch andernorts auftauchen könnte oder womöglich bereits aufgetaucht ist, meinte er.

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach ermittle jetzt wegen versuchten Betrugs, hieß es bei der Polizei. Weitere Erkenntnisse in dem Fall gebe es noch keine, sagte der Sprecher. Eine der Fragen sei auch, wieso gerade diese Frau ins Visier der Täter gekommen ist. Sie ist, sagte der Sprecher, verwitwet.

