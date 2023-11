Berlin Ein besonders starker Sonnensturm trifft in der Nacht die Erde. Die Chance auf Polarlicht-Sichtung steigt – wenn das Wetter mitspielt.

Eine heftige Sonnenerruption könnte in Deutschland bald für magische Bilder sorgen. Eine Plasmawolke ist auf dem Weg in Richtung Erde – und soll unseren Planeten bereits am Donnerstag erreichen. Damit erhöht sich die Chance, Polarlichter auch in unseren Breiten beobachten zu können.

Das US-Weltraumwetter-Vorhersagezentrum (Space Weather Prediction Center) rechnet damit, dass ein geomagnetischer Sturm der Stärke G3 am 1. Dezember auf die Erde trifft. Das Zentrum warnt sogar vor dem Sturm, der etwa Probleme bei der Satellitennavigation verursachen kann. Üblicherweise können bei einem Sturm dieser Stärke Polarlichter bis zum 50. Breitengrad beobachtet werden.

Polarlichter über Deutschland: Spielt das Wetter mit?

Das bedeutet: Wer nördlich der Linie Frankfurt (a. M.) – Prag lebt, kann beim Blick in den Nachthimmel Polarlichter erblicken. Vorausgesetzt, die Wetterbedingungen spielen mit. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sieht es für die kommende Nacht eher ungünstig aus. In der Nacht zu Freitag ist in etwa bis zur Mainlinie mit leichtem Schneefall zu rechnen, und damit mit bewölktem Himmel.

Wer sich dennoch aus dem Haus wagen will, sollte dies in der ersten Nachthälfte tun. Nordlichtexperten zufolge ist die Chance, Polarlichter zu sehen, dann höher. Es empfiehlt sich, einen möglichst dunklen Ort aufzusuchen. In hell erleuchteten Städten wie Berlin oder Hamburg ist die Lichtverschmutzung zu hoch für eine schöne Sichtung.

