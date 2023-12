Polarlichter über Europa – neue Sichtungen in NRW möglich

Zuletzt gab es in Deutschland immer häufiger, Polarlichter zu bestaunen. Doch woran liegt das und wie entstehen die farbenfrohen Nebel am Nachthimmel überhaupt?

Essen. Ein starker Sonnensturm trifft auf die Erde. In der Nacht zu Samstag (2. Dezember) steigt deshalb die Chance, in NRW Polarlichter zu sehen.

Nach einer heftigen Sonneneruption gibt es in der Nacht zu Samstag (2. Dezember) Chancen auf eine Polarlicht-Sichtung.

gibt es in der Chancen auf eine Polarlicht-Sichtung. So ist die Wetterprognose für die Nacht zu Samstag in NRW.

für die Nacht zu Samstag in NRW. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, Nordlichter zu entdecken, erfahren Interessierte über verschiedene Apps und Internetseiten.

Es ist ein Naturspektakel, das man sonst größtenteils aus Skandinavien kennt: Polarlichter. Aber auch Menschen in Nordrhein-Westfalen können das Himmelsschauspiel immer mal wieder mit etwas Glück beobachten. Nach einigen Sichtungen in den vergangenen Monaten, beispielsweise in Duisburg, ist nun erneut eine größere Chance, Aurora Borealis, wie sie in der Fachsprache heißen, zu sehen.

Starker Sonnenstum trifft auf die Erde - Polarlichter angekündigt

Das US-Weltraumwetter-Vorhersagezentrum (Space Weather Prediction Center) rechnet damit, dass ein geomagnetischer Sturm der Stärke G3 am 1. Dezember auf die Erde trifft. Eine heftige Sonneneruption könnte in der Nacht zum 2. Dezember 2023 für magische Bilder sorgen. Üblicherweise können bei einem Sturm dieser Stärke Polarlichter bis zum 50. Breitengrad beobachtet werden. Das bedeutet: Nördlich von Frankfurt am Main könnte man beim Blick in den Nachthimmel Polarlichter sehen - vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes für die Nacht und den Samstagmorgen sind jedoch nicht so gut. Der Himmel soll wolkig bis stark bewölkt sein, auch wenn es niederschlagsfrei bleiben soll. Außerdem ist mit Nebel zu rechnen. Lediglich in einem Streifen vom Niederrhein bis Vorpommern sind zeitweilige Auflockerungen möglich.

Polarlichter treten immer mal wieder auch über Europa auf, besonders wahrscheinlich ist eine Sichtung zwischen März und September, erklärt Dr. Jürgen Matzka, Leiter des geomagnetischen Observatoriums Niemegk (Brandenburg) vom Deutschen GeoFoschungsZentrum. Um die Polarlichter sehen zu können, muss aber vor allem das Wetter mitspielen. So braucht es einen wolkenfreier Himmel, um das Naturspektakel beobachten zu können. Der Tipp des Experten: Je höher man sich befindet, desto besser ist das Himmelsschauspiel zu sehen.

Polarlichter über NRW: App informiert über mögliche Sichtungen

Da die Nordlichter immer nur im Dunkeln und teilweise mitten in der Nacht beobachtet werden können, gibt es für Interessierte verschiedene Möglichkeiten über die Wahrscheinlichkeit solcher Sichtungen informiert zu werden. Die App „Aurora“ bestimmt über den aktuellen Standort, wie wahrscheinlich eine Sichtung von Nordlichtern ist. Außerdem gibt es in der App einen Bereich mit Live-Aufnahmen von anderen Standorten, wie beispielsweise den USA oder Kanada sowie einer Karte, wo auf der Welt zu diesem Zeitpunkt Polarlichter zu sehen sind.

Auch verschiedene Internetseiten stellen Informationen über die Aktivität von Nordlichtern bereit. Auf der Webseite des Weltraumwetterprognosezentrums NOAA ist die aktuelle Aktivität und Wahrscheinlichkeit visuell dargestellt. Dort ist der Verlauf der Polarlichter über die Nord- und Südhalbkugel sichtbar.

Naturspektakel: Wieso Polarlichter in NRW sichtbar sind

Um welche Uhrzeit genau eine Polarlichter-Sichtung am wahrscheinlichsten ist, lässt sich schwer vorhersagen, so Matzka. Damit Himmelsbeobachter sich sicher sein können, sind solche Apps oder Internetseiten gute Hilfsmittel.

Eigentlich sind Nordlichter vor allem aus Skandinavien bekannt. Aber auch in Deutschland lässt sich das Himmelsschauspiel immer wieder beobachten. „Das liegt an der Aktivität der Sonne“, sagt Matzka.

Lesen Sie auch: Diese deutschen Nationalparks sind vom Klimawandel bedroht

Es gebe zurzeit viele sogenannter Sonnenflecken, die oft die Quelle von Sonnenstürmen seien. Wenn solche Sonnenstürme besonders stark sind, seien Polarlichter auch in südlicheren Breiten wie den Norden Deutschlands oder sogar in NRW sichtbar.

Ein Maß für die Stärke eines Sonnensturms ist der Kp-Index. Ein Kp-Index zwischen null und drei weist demnach auf eine geringe Sonnenaktivität hin, bei einem Kp-Wert von neun stünden Polarlichter sogar über der Mitte Deutschlands – zum Beispiel Dresden oder Kassel. In sehr seltenen Fällen könne man diese dann auch vom Alpenraum aus sehen. Voraussetzung dafür sei ein klarer Himmel und freie Sicht nach Norden.

Polarlichter auch in anderen Teilen Deutschlands zu sehen

Bei Polarlichtern, die im September über Sachsen-Anhalt gesichtet wurden, erreichte der Kp-Index einen recht hohen Wert von 6,333. Schon 22 Mal sei der Wert von 6 in diesem Jahr überschritten worden. Werte jenseits der 8 wurden erst drei Mal erreicht, sagte ein Sprecher des Deutschen GeoForschungsZentrums (GFZ). Die 9 gab es in diesem Jahr auf dem Kp-Index noch nicht.

Relativ hohe Werte des Kp-Index seien aktuell nicht ungewöhnlich, so der Sprecher. Da die Sonnenaktivität zunehme, würden auch solche geomagnetischen Stürme häufiger. Das Lichtspiel am Himmel wird durch sogenannte energiereiche Sonnenwindpartikel ausgelöst, die durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen.

Lesen Sie auch: Urlaub daheim: Die 25 schönsten Seen in Deutschland

Starke Sonnenaktivität: Maximum wird 2025 erwartet

Bereits im April hatte ein Sprecher des Instituts für Solar-Terrestrische Physik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mitgeteilt, dass die aktuell vermehrten Sichtungen nicht ganz ungewöhnlich sind. Etwa alle elf Jahre, in einem sogenannten Sonnenzyklus, gebe es Phasen mit schwacher und mit starker Sonnenaktivität. Aktuell nähere man sich einem Maximum, das im Jahr 2025 erwartet wird. Frühling und Herbst sind statistisch gesehen die besten Jahreszeiten, um in Deutschland Polarlichter zu entdecken. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama