Verbrechen Polizeieinsatz in Ulm: Geiselnahme in „Starbucks“-Filialie

Ulm Ein Unbekannter hält mehrere Menschen mit Waffengewalt in einem Café in Ulm fest. Auf dem Münsterplatz läuft ein Polizeieinsatz.

Geiselnahme in einer Starbucks-Filiale in Ulm: Die Polizei hat Teile des zentralen Münsterplatzes in der baden-württembergischen Stadt gesperrt. „Das Gebiet weiträumig meiden“, schrieb das Präsidium im Kurznachrichtendienst X (früher: Twitter). Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist vor Ort.

Medienberichten zufolge hält ein Unbekannter mehrere Menschen mit Waffengewalt in einem Café fest. Laut der „Südwest Presse“ sollen Schüsse gefallen sein. Über den Täter, die Geiseln und die Waffen ist noch nichts bekannt.

Polizisten schickten Passanten vom Münsterplatz und sperrten das Gelände mit Flatterband ab. Das Stadthaus wurde geräumt. Dort hatte es am Abend eine Veranstaltung gegeben. (fmg/dpa)

