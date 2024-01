Razzia bei Reichsbürger: Verdacht auf Waffen und Sprengstoff

Wuppertal Beamte haben das Wuppertaler Anwesen eines mutmaßlichen „Reichsbürgers“ durchsucht. Einem Hinweis zufolge soll der Mann Waffen gehortet haben.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag das Anwesen eines mutmaßlichen „Reichsbürgers“ in Wuppertal durchsucht. Anlass war ein Zeugenhinweis, wonach der 52-Jährige in seinem Haus Waffen und Sprengstoff gehortet haben soll, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.

Der Verdächtige sei „zur Gefahrenabwehr“ vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Ob bei der Razzia tatsächlich Waffen gefunden wurden, war zunächst unklar. Die Durchsuchung sollte nach Angaben der Sprecherin voraussichtlich noch bis zum Freitag andauern. Sogenannte Reichsbürger sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. (dpa)

