Riesenfeuer in Krefelder Lagerhalle: 1200 E-Scooter brannten

In Krefeld-Fischeln hat es am Donnerstagabend, 7. Dezember, einen Großbrand in einer Lagerhalle am Höffgeshofweg gegeben, in der über 1200 E-Scooter lagerten. Einige der Lithium-Ionen-Akkus explodierten, wie ein Sprecher Feuerwehr am Freitagmorgen auf Nachfrage mitteilte. Die Halle brannte in voller Ausdehnung - und stürzte zum Teil ein. Der Einsatz dauerte noch bis in den Freitagmorgen an. Ein Feuerwehrmann stürzte und liegt verletzt im Krankenhaus.

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag um 19.13 Uhr zu der Lagerhalle der Firma IO Hawk Invest GmbH gerufen. Bereits bei der Anfahrt sei schon starker Rauch zu sehen gewesen, der von dem 30 mal 50 Meter großen Gebäude ausging, so der Feuerwehrsprecher. Das Feuer zu löschen sei aufgrund der Lithium-Ionen-Akkus besonders herausfordernd gewesen. Zunächst galt es vor allem zu verhindern, dass die Flammen auf nahestehende Betriebe übersprangen.

Riesenfeuer in Krefelder Lagerhalle: Glutnester schwer zu erreichen

Zwischen circa 22 und 23 Uhr hatte die Feuerwehr den Großteil des Brands unter Kontrolle. Erst dann war es möglich, den Brand von oben mit einer Drohne zu überblicken, um die Löschschwerpunkte gezielt zu verlagern. Der Teileinsturz der Halle hatte die Situation darüber hinaus erschwert, so der Sprecher weiter - beim Löschen erreiche man so schwerer die Glutnester. Die Akkus mussten mit viel Wasser heruntergekühlt werden.

Vorsorglich hatte die Feuerwehr zunächst am Abend in der Nina-App eine Warnmeldung aufgrund des starken Rauchs abgesetzt. Letztlich wurde jedoch bei Rauchmessungen keine Gewährung festgestellt. Insgesamt waren 190 Einsatzkräfte vor Ort, die Hälfte davon waren externe Kräfte, darunter Werkfeuerwehr und überortliche Hilfe. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

