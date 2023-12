Säureangriff auf Manager: Zweiter Prozess gestartet

Wuppertal. Nach dem Säureangriff auf Energie-Manager Bernhard Günther im Jahr 2018 ist am Mittwoch der Prozess gegen den zweiten Verdächtigen gestartet.

Fast sechs Jahre nach dem Säureangriff auf den Energie-Manager Bernhard Günther in Haan muss sich von diesem Mittwoch an ein zweiter Verdächtiger in Wuppertal vor dem Landgericht verantworten. Bei dem 36-jährigen Angeklagten soll es sich um den zweiten Maskierten handeln, der Günther im März 2018 in der Nähe seines Privathauses aufgelauert und mit hochkonzentrierter Schwefelsäure überschüttet haben soll.

Einer der Täter ist wegen des grausamen Angriffs bereits rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Ziel Günthers ist es nach wie vor, den Auftraggeber des heimtückischen Anschlags ans Licht zu bringen, wie sein Anwalt Martin Meinberg sagte, der die Nebenklage vertritt.

Der inzwischen 56-jährige Günther musste mehrfach operiert werden. Augenlider und Teile seiner Gesichtshaut wurden transplantiert. Günther war damals Finanzchef des Energiekonzerns Innogy, der wenige Tage später vom Eon-Konzern übernommen wurde.

Säureangriff auf Manager: Serbe stand bereits länger im Fokus der Ermittler

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dem Manager Bernhard Günther am 4. März mit einem weiteren Mann aufgelauert und ihn mit hochkonzentrierter Schwefelsäure überschüttet zu haben. Günther erlitt schwere Verätzungen. Er hatte sich noch nach Hause schleppen und einen Teil der Säure mit Wasser vom Körper spülen können. Günther schwebte zeitweise in Lebensgefahr und musste mehrfach operiert werden.

Der nun Angeklagte war Ende Juni erneut festgenommen worden. Der Serbe stand bereits länger im Fokus der Ermittler. Er war 2019 in Köln schon einmal festgenommen worden, damals konnte der dringende Tatverdacht nach Angaben der Behörden aber nicht erhärtet werden. Im vergangenen Jahr war wegen der Säureattacke außerdem ein Belgier zu zwölf Jahren Haft wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden.

Günther vermutet als Auftraggeber Person aus beruflichem Umfeld

Zum Zeitpunkt des Anschlags stand die Übernahme der damaligen RWE-Tochter Innogy durch Eon unmittelbar bevor. Günther vermutet als Auftraggeber des Säureattentats eine Person in seinem damaligen beruflichen Umfeld, die ihn als Konkurrenten habe ausschalten wollen.

Günther und sein Anwalt hatten nach der Festnahme des 36-jährigen Serben die Hoffnung geäußert, dass nun auch der Auftraggeber des Anschlags ermittelt werden könne. (dpa)

