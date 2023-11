Schnee und Glätte in NRW sorgen für Unfälle

Essen Der Winter ist da: Schneefälle sorgen vor allem im Sauer- und Siegerland für Probleme, aber auch im Ruhrgebiet herrscht Glättegefahr.

Der Wintereinbruch hat den Verkehr in mehreren Bundesländern hart getroffen und für zahlreiche Glatteis-Unfälle gesorgt. In NRW ist am Dienstagmorgen vor allem das Sieger- und Sauerland betroffen – dort sorgen Schneefälle für jede Menge Probleme, auch im Berufsverkehr.

Glatte Straßen haben auch auf der A2 in zu mehreren Unfällen geführt. Im Bereich der Anschlussstelle Gütersloh in Fahrtrichtung Dortmund kam am Montag ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge, wie die Polizei Bielefeld am Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrer wurde demnach leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Insgesamt sprach die Polizei Bielefeld von 13 Einsätzen seit Montagabend aufgrund der Witterung.

Rund 200 Kilometer Stau auf den NRW-Autobahnen

Der WDR-Verkehrsfunk meldet am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr rund 210 Kilometer Stau auf den NRW-Autobahnen. Unfälle sorgen etwa auf der A40 zwischen Bochum und Gelsenkirchen, der A42 bei Herne-Crange und der A535 bei Velbert für Behinderungen.

Eine Meteorologin vom DWD stellte am Dienstagmorgen fest: „Der Winter ist da“ – in weiten Teilen des Landes sorge das aktuelle Tief vom Westen in den Osten bis in den Süden für Schneefall. „Die kommenden Tage sind kalt und am Tag sind maximal leichte Plusgrade zu erwarten. Die Nächte sind frostig und immer wieder sind Schneefälle, Schneeregen und überfrierende Nässe zu erwarten“, sagte die Meteorologin. „Schnee und die Glätte bleiben.“ (soho, mit dpa)

