Berlin 2020 wurde sie zur besten Komikerin Deutschlands gekürt, nun tritt sie bei „Wetten dass..?“ auf. Alle Infos zu Hazel Brugger.

Kabarettistin, Stand-Up-Comedian, Autorin, Podcasterin, Moderatorin – Hazel Brugger lässt sich nicht so schnell in eine Schublade stecken. In den vergangenen Jahren hat die 29-Jährige, die mit trockenem Humor die Kabarett-Landschaft bereichert, eine steile Karriere hingelegt. Neben Comedy-Formaten war die gebürtige Schweizerin mittlerweile auch Teil zahlreicher Entertainment-Sendungen. Im deutschen Fernsehen ist sie eine feste Größe.

An diesem Samstag wird ihr nun eine besondere Ehre zuteil: Sie moderiert die Außenwette in der letzte Folge der Kult-Show „Wetten, dass.. ?“ mit Thomas Gottschalk.

Aber wie tickt die Komikerin eigentlich privat? Und mit ist sie erfolgreich geworden?

Hazel Brugger: Schon mit 17 zur Meisterinnenschaft

Hazel Brugger wurde 1993 im US-amerikanischen San Diego geboren, wuchs jedoch in der Schweiz, in der Nähe von Zürich auf. Ihr Vater ist ein Schweizer Neuropsychologe, ihre Mutter eine Englischlehrerin aus Köln.

Aufgrund ihrer Geburt in den USA besitzt Brugger drei Staatsangehörigkeiten: die amerikanische, die deutsche und schweizerische. Nach ihrem Schulabschluss studierte die Komikerin zunächst Philosophie und Literatur an der Universität Zürich, brach ihr Studium dann allerdings ab.

Erste Bühnenerfahrung sammelte sie bereits mit 17 Jahren als Poetry-Slammerin – und gewann damit 2013 den Schweizer Meistertitel.

Hazel Brugger gewannt 2020 Comedypreis als „Beste Komikerin“

Im Jahr 2015 startete sie ihr erstes Bühnenprogramm „Hazel Brugger passiert“, ein Jahr später wurde sie außerdem als Außenreporterin Teil der ZDF-Satiresendung „heute show“. Weitere Fernsehauftritte ließen nicht lange auf sich warten: Im darauffolgenden Jahr war sie in mehreren Folgen der ebenfalls im ZDF ausgestrahlten Show „Die Anstalt“ zu Gast.

Aber nicht nur im TV war Brugger zu sehen, 2019 startete sie zudem gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Thomas Spitzer die Youtube-Serie „Deutschland was geht“, in der skurrile und besondere Orte in Deutschland vorgestellt wurden. Ab 2020 wurde das Format unter dem Titel „Europa was geht“ fortgeführt.

2019 brachte Brugger dann ihr zweites Soloprogramm „Tropical“ auf die Bühne – musste wegen des Beginns der Corona-Pandemie allerdings zahlreiche Auftritte absagen. Ihrer Karriere tat das allerdings keinen Abbruch.

Zwei Jahre später folgte ihr drittes Bühnenprogramm „Kennen Sie diese Frau?“ Auch im Privatfernsehen und bei Streaming-Anbietern ist Brugger mittlerweile ein gerngesehener Gast. 2022 und 2023 nahm Brugger an dem Streaming-Sendung „LOL: Last One Laughing“ von Michael „Bully“ Herbig teil. Aktuell ist die Komikerin außerdem in der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mit die Show?“ zu sehen.

Hazel Brugger ist „nur verheiratet“ – zweites Kind kommt bald

Privat lebt die 29-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer 2021 auf die Welt gekommenen Tochter in Zürich und Köln. Dort hat Brugger mittlerweile auch zahlreiche Auszeichnungen im Schrank stehen – 2020 gewann sie unter anderem den Deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Komikerin“.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat Brugger seit 2021 außerdem einen eigenen Podcast – zunächst zwei Jahre lang unter dem Titel „Nur verheiratet“. Zwischenzeitlich starteten sie das neue Format „Hazel Thomas Hörerlebnis“. Dort geben die beiden auch immer wieder Einblicke in ihr privates Leben. Im Sommer 2023 verkündete das Ehepaar, dass sie ihr zweites Kind erwarten.

