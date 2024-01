Spanien droht Klima-Katastrophe: Deutsche Urlauber betroffen

Madrid Mitten im Winter leiden Andalusien und Katalonien unter einer historischen Dürre, selbst das Trinkwasser wird knapp. Die Politik warnt.

Die Menschen an der berühmten touristischen Sonnenküste Costa del Sol in Südspanien hoffen inständig auf Regen. Allerdings nicht nur auf ein paar kurze Schauer, wie sie in diesen Januartagen in Spanien immer mal wieder niedergehen, sondern auf wochenlangen Dauerregen. Denn die Ferienregion in Andalusien erlebt gerade die schlimmste Dürreperiode, an die sich die Bewohner erinnern können – und das mitten im Winter.

„Es ist Zeit aufzuwachen“, warnt Juanma Moreno, der regionale Regierungschef Andalusiens, nach einer Krisensitzung anlässlich des Regenmangels. Moreno fordert die Bürger auf, den Wassernotstand ernst zu nehmen und äußerst sparsam mit dem kostbaren Nass umzugehen. Die Talsperren und unterirdischen Grundwasserspeicher werden immer leerer. „Wenn es bis zum Sommer nicht regnet, werden wir erhebliche Versorgungsprobleme haben“, sagt Moreno. „Mit den entsprechenden Auswirkungen für die Bevölkerung, aber auch für die Landwirtschaft, die Industrie und den Tourismus.“

Die Lage ist bereits jetzt dramatisch: Die Wasserspeicher Andalusiens, wo Zehntausende Europäer ihren Zweitwohnsitz haben, sind leer. In Dutzenden Städten und Dörfern an der Costa del Sol gibt es bereits Einschränkungen. Allerorten werden Notfallszenarien vorbereitet. Zu den geplanten Schritten gehört, die Wasserversorgung stundenweise einzustellen und das Trinkwasser mit Schiffen und Tanklastwagen in die Region zu bringen. Auch provisorische Entsalzungsanlagen sollen an der Küste installiert werden, um aus Meerwasser Salzwasser zu gewinnen.

Dürre in Spanien: Große Teile des Sau-Stausees in Katalonien und der Talsperre La Viñuela in Andalusien sind ausgetrocknet. Foto: Unbekannt / Emilio Morenatti/AP

Dürre in Spanien: Riesiger Stausee fast ausgetrocknet

Während sich die Bevölkerung noch vorbereitet, sind die extremen Folgen der Dürre in der Natur bereits sichtbar. In der nahezu ausgetrockneten Talsperre La Viñuela, dem größten Stausee im Hinterland der Costa del Sol, können die Besucher inzwischen spazieren gehen. Der riesige See ist zu einer Pfütze geschrumpft und nur noch zu sieben Prozent gefüllt. Die grünen Tretboote, mit denen Ausflügler in besseren Zeiten über den See fahren konnten, liegen auf der Trockenen.

Auch die Landwirte, die den Stausee zur Beregnung ihrer Plantagen voller Mangos, Avocados und Oliven nutzten, bekommen schon länger kein Wasser mehr und müssen ihre Felder verdorren lassen. „Eine Katastrophe“, stöhnen die Bauern. „Schon 2023 war das schlechteste Jahr der Geschichte“, erklärt der Agrarverband UPA in seiner Jahresbilanz. Nun könnte es noch schlimmer kommen.

Die Trockenheit habe den Landwirten schwere Verluste zugefügt, heißt es beim UPA. Beim Olivenanbau sei die Erntemenge beim Weltmarktführer Spanien in der vergangenen Saison um 50 Prozent geschrumpft, so der Verband. Das bekamen auch die europäischen Verbraucher zu spüren. Die Landwirtschaft in Andalusien versorgt ganz Europa mit Obst und Gemüse, allein der Preis für das begehrte Olivenöl in den europäischen Supermärkten stieg in schwindelerregende Höhe. Und das könnte erst der Anfang sein.

Spanien: So spürt Deutschland die Dürre im beliebten Urlaubsland

„Der Klimawandel und seine Auswirkungen, wie etwa die Dürre, die wir gerade durchmachen, ist zur größten Herausforderung für die nächsten Jahre geworden“, sagt Andalusiens Ministerpräsident Moreno. Andalusien liegt gegenüber der nordafrikanischen Küste und gehört zu den durch die Erderwärmung am stärksten betroffenen Regionen Spaniens. Das andalusische Territorium ist mit 8,5 Millionen Einwohnern nicht nur die bevölkerungsreichste Region des Landes, sondern auch Heimat der viel besuchten Städte Sevilla, Córdoba und Granada.

Avocadobäume in Südspanien sind weiß gestrichen, um sie vor Sonnenbrand zu schützen. Foto: Unbekannt / Felipe Passolas/dpa

Die Tourismusindustrie, neben der Landwirtschaft das zweite große Standbein der Region, ist alarmiert. Allein im vergangenen Jahr erholten sich mehr als 14 Millionen Urlauber an der Costa del Sol, besuchten dort beliebte Badestädte wie Málaga oder Marbella. Nun befürchten die Hoteliers, dass die Wasserkrise die Touristen abschrecken könnte. Leere Swimmingpools, tröpfelnde Duschen – keine attraktive Vorstellung von einem Urlaub in Spanien.

In der nordöstlich liegenden spanischen Mittelmeerregion Katalonien, zu der die Tourismushochburgen Barcelona und die Costa Brava gehören, sieht es nicht besser aus. Auch dort hat die Regierung den Wasseralarm ausgelöst, weil es seit Jahren immer weniger regnet.

Der Stausee Sau trägt nur noch fünf Prozent Wasser – normalerweise versorgt er den Großraum Barcelona. „Die Bäume Barcelonas sterben am Durst“, titelte die in Barcelona erscheinende Zeitung „La Vanguardia“. Mehr als 200 katalanische Orte schränkten bereits den Wasserverbrauch ein.

Dürre in Spanien: Notstand kaum mehr abwendbar

Die Entsalzungsanlagen laufen inzwischen im Hochbetrieb. Ohne sie könnte die Millionenstadt Barcelona nicht mehr versorgt werden. Doch dies allein reicht für die 7,5 Millionen Bewohner Kataloniens nicht aus – erst recht nicht, wenn sich bald wieder die Millionen Urlauber auf den Weg in die Region machen. Schon jetzt beschloss Katalonien daher drastische Sparpläne, die auch Urlauber treffen werden: Hotelanlagen, Campingplatzbetreiber und auf Privatpersonen dürfen etwa ihre Pools nicht mehr füllen, wenn sie dafür nicht auf Meerwasser zurückgreifen.

Die aktuelle Situation ist keine Überraschung, sondern die Folge einer jahrelangen Tendenz: Andalusien leide bereits seit acht Jahren an abnehmenden Niederschlägen, erläutert der Meteorologe Juan de Dios del Pino vom staatlichen Wetteramt Aemet. Es handele sich um die längste Dürreperiode in der Region seit Beginn der Aufzeichnungen, warnt der Meteorologe. Gleichzeitig erwarte er nicht, dass es demnächst zu den ersehnten dauerhaften Regenfällen komme.

Auch Andalusien-Präsident Moreno scheint verzweifelt: Die Niederschläge müssten einer wahren Sintflut gleichen, wenn der Notstand noch abgewendet werden soll, warnt er: „Wir brauchen 30 Tage ununterbrochenen Regen, um über den Sommer zu kommen.“ Nicht unbedingt die besten Aussichten für eine baldige Besserung.

