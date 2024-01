Ötz: Einsatzkräfte sind beim Rettungseinsatz zu sehen. Beim Absturz einer Gondel im österreichischen Ötz sind am Dienstag nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Österreich Tirol: Gondel in Skigebiet abgestürzt – vier Schwerverletzte

Berlin. Im österreichischen Ötz ist ein Baum wohl auf das Seil der Acherkogelbahn gestürzt. Eine Gondel mit vier Personen stürzte in die Tiefe.

Im österreichischenÖtz hat sich ein schwerer Unfall ereignet. In dem beliebten Skigebiet Hochoetz ist eine Gondel mit vier Passagieren abgestürzt. Ersten Polizeiangaben zufolge sind alle vier Personen dabei schwer verletzt worden.

Wie die Behörden mitteilten, war offenbar ein Baum auf das Seil der Gondel der Acherkogelbahn gefallen. „Die Bergung der Verletzten ist derzeit im Gange“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Es handele sich also offenbar nicht um einen technischen Defekt, betonte die Polizei. Über die Identität der Verletzten wurde zunächst nichts bekannt. „Betroffene Gäste der weiteren Fahrbetriebsmittel wurden laufend über die Lautsprecheranlagen der Bahn informiert und befinden sich mittlerweile am Berg oder wieder im Tal“, heißt es in einer Mitteilung der Bergbahnen Hochoetz.

Acherkogelbahn sei „Ausgezeichnete Österreichische Sommerbahn“

Die im Jahr 2000 errichtete Seilbahn Acherkogelbahn führt in das Skigebiet Hochoetz und kann in ihren Kabinen bis zu acht Personen befördern. Laut der Webseite der Tiroler Tourismusbranche liegt die Talstation auf 820 Meter Höhe und transportiert Gäste bis auf 2020 Meter. Sie sei qualitätsgeprüft und gelte als „Ausgezeichnete Österreichische Sommerbahn“.

