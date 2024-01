Toter in Krankenhaus-Müllcontainer: Mordkommission ermittelt

Bad Oeynhausen Zwischen Krankenhausmüll ist die Leiche eines jungen Mannes aufgetaucht. Die Obduktion ergab, dass er getötet wurde. Nun ermittelt die Polizei.

In einem Entsorgungsbetrieb in Bad Oeynhausen bei Bielefeld haben Mitarbeiter einen Toten in einem Müllcontainer entdeckt. Ein Angestellter stieß am Montag auf menschliche Körperteile in einem sogenannten Presscontainer. Die alarmierte Polizei fand anschließend die Leiche des 22-Jährigen, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei gemeinsam mit.

Der junge Mann wurde Opfer eines Gewaltverbrechens

Die Obduktion am Dienstag ergab, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Die Bielefelder Polizei richtete daraufhin eine Mordkommission ein. Laut Mitteilung wurde der 22-jährige Mann mit einem spitzen Gegenstand getötet. Zunächst sei unklar gewesen, ob der Tod durch die mechanischen Vorgänge bei der Müllverarbeitung eingetreten war. Die Verletzungen seien durch diese mechanischen Vorgänge jedoch nicht erklärbar. Wo der Mann getötet wurde, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

Der Container war aus einer Klinik in Bad Oeynhausen an den Entsorgungsbetrieb geliefert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Opfer oder zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Mehrere Medien hatten zuvor über den Fund der Leiche berichtet. (dpa/afp)

