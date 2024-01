Unbekannte lockern Radmuttern an Rettungswagen

Beverungen. Im Kreis Höxter mussten Rettungswagen bereits zweimal Blaulicht-Fahrten stoppen. Noch gab es keinen Unfall. Landrat bittet Bevölkerung um Hilfe.

Attacken auf Rettungswagen sorgen im Kreis Höxter für Empörung. Landrat Michael Stickeln forderte am Mittwoch die Bevölkerung auf, wachsam zu sein. Bereits zum zweiten Mal mussten Rettungsfahrzeugen Einsatzfahrten abbrechen, weil Radmuttern offenbar mutwillig gelockert worden waren.

Der erste Fall war am vergangenen Heiligabend. Mit Blaulicht und Martinshorn war ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Krankenhaus, als es plötzlich in einem der hinteren Radkästen rappelte. Der Fahrer stoppte und entdeckte lose Radmuttern an den Hinterrädern, berichtete die Polizei am 3. Januar. Ein weiterer Rettungswagen musste ausrücken, um den Patienten im ersten Fahrzeug noch rasch genug zur Klinik zu bringen. Auch interessant:Gewalt gegen Rettungskräfte NRW testet neues Meldesystem

Attacken auf Rettungswagen: Retter mussten Einsatzfahrt abbrechen

An diesem Mittwoch meldete die Polizei nun den nächsten Fall: Ebenfalls im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn musste ein Rettungswagenfahrer am vergangenen Samstag, 6. Januar, plötzlich stoppen. Wieder waren die Radmuttern des linken hinteren Rades gelockert worden. Diesmal jedoch habe der Fahrer die Radmuttern wieder festziehen können und seine Einsatzfahrt anschließend fortgesetzt, berichtete die Polizei.

Lesen Sie auch:Was der Polizei hilft? Mehr Respekt - und mehr Gespräche

Beide Fahrzeuge seien in der Rettungswache im Ort Beverungen stationiert, sagte ein Sprecher des Kreises Höxter am Mittwoch auf Nachfrage. Insgesamt gebe es sieben Rettungswachen im Kreis. Laut Polizei habe der Fahrer des ersten Fahrzeugs ausgesagt, er habe zu Beginn seiner Schicht gemäß den Anweisungen seinen Rettungswagen kontrolliert; die Radmuttern seien dabei festgezogen gewesen. Möglicherweise, vermutet die Polizei, hätten der oder die Täter während eines Einsatzes im Ort Lütgenender zugeschlagen. Der mögliche Tatzeitraum wird auf 7 bis 10 Uhr an Heiligabend geschätzt.

Höxters Landrat Michael Stickeln, Chef der Kreispolizei und verantwortlich für den Rettungsdienst, ist von den Attacken empört. „Das ist eine ganz besonders schwerwiegende Straftat“, sagte er in einem Posting der Kreispolizei auf Facebook. „Hier werden Menschen gefährdet, die anderen Menschen helfen wollen.“ Zum Glück sei es bis dato noch nicht zu einem Unfallg gekommen, sagte Stickeln. Auch interessant: Fall Ratingen: Brennende Polizisten liefen 10 Etagen runter

Landrat bittet Bevölkerung um „aufmerksames Beobachten“

Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wo Rettungswagen im Einsatz sind und eine Zeit lang unbeaufsichtigt, mögen Anwohner die Augen offenhalten. Landrat Stickeln bittet um „aufmerksames Beobachten.“

Die Polizei vermutet, dass die beiden Fälle im Zusammenhang stehen, sagte ein Sprecher. Als Reaktion auf die beiden Fälle seien alle Mitarbeiter der Rettungsdienste im Kreis gewarnt worden und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten worden, sagte der Kreissprecher. Es seien zudem „zusätzliche Sicherungsmaßnahmen“ an den Fahrzeugen vorgenommen worden. Welche, mochte der Kreissprecher nicht verraten. Lesen Sie auch:Rettungssanitäterin in Wuppertal geschlagen und getreten

(dae)

