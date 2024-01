Münster/Gescher. Die 35-Jährige aus Gescher, die seit Dezember vermisst wurde, ist tot. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt. Das ist bisher bekannt.

Die 35-jährige Frau, die in Gescher im Münsterland seit dem 21. Dezember vermisst wurde, ist tot. Das gab die Polizei Münster am Mittwoch (10. Januar) bekannt. Demnach fanden Polizisten die Leiche der Frau am Dienstag (9. Januar) in einem Waldstück in Gescher. Der Leichnam war in einen Plastiksack eingewickelt. Eine Obduktion soll nun klären, wie die Frau gestorben ist. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt.

Verdächtigt wird der Ehemann der 35-Jährigen, er wurde noch am Dienstagabend vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte äußerte sich laut Polizei bislang nicht zu den Vorwürfen.

Polizei Münster fahndete öffentlich nach vermisster Frau aus Gescher

Die nun gefundene Frau wurde seit Dezember vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie mit ihrem Auto im Raum Gescher. Die Polizei hatte das Auto der Vermissten wenige Tage nach ihrem Verschwinden in der Nähe ihres Wohnortes gefunden. Seitdem ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus und suchte unter anderem mit Hubschraubern und Spürhunden nach der Frau, auch die Bevölkerung bat die Polizei um Hinweise, wer die 35-Jährige am 20. und 21. Dezember zuletzt lebend gesehen hatte.

Letztlich wertete die eingerichtete Mordkommission Funkzellendaten aus, die die Ermittlerinnen und Ermittler laut der Polizei Münster am Dienstag zur Leiche der Frau führten.

