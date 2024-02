Das Wetter an Karneval 2024 wird teilweise wieder recht ungemütlich. Vor allem an Weiberfastnacht ist mit Dauerregen in Teilen NRWs zu rechnen.

Prognose Unwetter in NRW: So wird das Wetter an den Karnevalstagen

Essen/Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Freitag in Teilen NRWs vor Unwetter. Die App Nina warnt für die Gebiete an der Ruhr vor mittlerem Hochwasser.

Wetter in NRW: Weiberfastnacht wird in NRW laut DWD regnerisch mit Dauerregen. Für Teile NRWs gilt sogar eine Unwetterwarnung.

Für das Einzugsgebiet der Ruhr warnt die App Nina vor mittlerem Hochwasser.

Am Freitag und Samstag wird das Wetter in NRW mild und Regenschauer treten nur noch vereinzelt auf.

Das Wetter in NRW an Rosenmontag wird laut DWD zwar bedeckt, aber ebenfalls mild. Karnevalsumzüge können voraussichtlich stattfinden.

In Teilen Nordrhein-Westfalens wird es in den nächsten Tagen außerordentlich stürmisch, nass und ungemütlich. Für einige Regionen des Landes hat der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Betroffen sind vor allem das Bergische Land, das Siegerland, das Hochsauerland, das Rheinland sowie die Städte-Region Aachen. Hier wird zwischen Mittwoch- und Freitagmorgen vor ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter gewarnt.

Folgende Regionen in NRW sind von der Unwetterwarnung an Weiberfastnacht betroffen:

Oberbergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis

Remscheid

Solingen

Ennepe-Ruhr-Kreis

Hochsauerlandkreis

Kreis Düren

Kreis Euskirchen

Kreis Olpe

Kreis Siegen-Wittgenstein

Märkischer Kreis

Hagen

Wuppertal

Städte-Region Aachen

Infolgedessen kann es zu Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen, zu Überflutungen von Straßen und Erdrutschen kommen. Der Deutsche Wetterdienst rät Bewohnern in den betroffenen Regionen in dem besagten Zeitraum, alle Fenster und Türen zu schließen. Es ist aber laut DWD-Meteorologe Martin Schönebeck nicht mit „großen Überschwemmungen“ zu rechnen, wie er unserer Redaktion am Mittwoch (7. Februar) mitteilte.

Am Nachmittag warnte die App Nina vor mittlerem Hochwasser in den Gebieten rund um die Ruhr - von der Quelle im Sauerland bis zur Mündung in Duisburg. Auf dieser Karte informiert das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) kontinuierlich über den aktuellen Pegelstand an der Ruhr.

Wetter an Karneval: Dauerregenwarnung im Ruhrgebiet

Für große Teile des Ruhrgebiets gilt am Donnerstag keine Sturmwarnung, aber eine Dauerregenwarnung. Betroffen sind von der Dauerregenwarnung unter anderem die Ruhrgebiets-Städte Essen, Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum und Herne. „Die Dauerregenwarnung gilt von Mittwochnacht bis Freitag“, sagt Martin Schönebeck, Meteorologe beim DWD, unserer Redaktion.

Die Temperaturen liegen laut Schönebeck am Donnerstag bei maximal 10 Grad im Rheinland, 2 Grad in Ostwestfalen. „Im Ruhrgebiet haben wir so 4 bis 6 Grad“, so Schönebeck.

Karnevalisten müssen sich an Weiberfastnacht auf Regen einstellen. Foto: Unbekannt

Mit viel Regen und Niederschlagsmengen von 45 bis 60 Liter pro Quadratmeter ist bis Freitagmorgen auch in vielen anderen Teilen Nordrhein-Westfalens zu rechnen. Weniger stark betroffen sind die Landesteile nördlich des Ruhrgebiets.

Wetter am Karnevalswochenende: Temperaturen in NRW Freitag und Samstag besonders mild

Am Freitag und Samstag werden die Temperaturen in NRW besonders mild: Die Temperaturen liegen in ganz NRW dann zwischen 10 und 14 Grad. „Es bleibt ein bisschen wechselhaft“, so Schönebeck. „Schauerartige Niederschläge sind da in ganz NRW noch möglich.“

Auch am Samstag sei in Teilen von NRW mit Niederschlag zu rechnen. „Es kann mal ein bisschen Regen fallen, aber es bleibt größtenteils trocken“, so Schönebeck. Ähnlich sehen die Prognosen für Sonntag und Montag aus. Zwischendurch könne es an beiden Tagen mal Niederschlag geben, „aber es kommen nicht die großen Mengen runter“, so der DWD-Meteorologe.

Wetter an Rosenmontag: Karnevalsumzüge können voraussichtlich stattfinden

Positiv sei zu erwarten: „Der Wind ist eigentlich unauffällig, die nächsten Tage“, so Schönebeck. Es sei also nicht damit zu rechnen, dass Rosenmontagszüge in NRW – wie etwa in vergangenen Jahren – wegen stürmischer Windböen kurzfristig abgesagt werden müssen. „Es sieht zurzeit so aus, als könnten die Umzüge stattfinden“, sagt Schönebeck. (ta mit dpa)

