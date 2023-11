Essen Heute ist es frostig-kalt, es lässt sich auch die Sonne blicken. Für die kommenden Tage sagen Meteorologen wechselhaftes Wetter voraus.

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Neben vielen Wolken lässt sich am Mittwoch vielerorts auch öfters die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Zudem bleibe es bei Höchstwerten von zwei bis sechs Grad trocken.

Die Nacht zu Donnerstag startet gebietsweise mit leichtem Regen und Temperaturen zwischen vier und null Grad. Im weiteren Verlauf wird es aber wärmer und die Werte steigen auf bis zu neun Grad an.

Wetter in NRW: Donnerstag wird es wieder milder

Der Donnerstag wird bei milden neun bis zwölf Grad nass und windig mit starken Böen im Nordosten und im Bergland. Zum Abend hin sind laut Meteorologen auch verbreitet starke bis stürmische Böen möglich, in Höhenlagen auch einzelne Sturmböen.

Die Nacht zu Freitag bleibt bewölkt und regnerisch. Es kühlt wieder ab auf sechs bis vier Grad, im Bergland um zwei Grad. (dpa)

