Zweiter Weihnachtstag: 92-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Am zweiten Weihnachtstag hat es in Recklinghausen einen tragischen Wohnungsbrand gegeben. Foto: Feuerwehr Recklinghausen.

Recklinghausen Als die Feuerwehr eintrifft, steht eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus schon in Flammen. Für den Bewohner (92) kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Wohnungsbrand in Recklinghausen ist am zweiten Weihnachtsfeiertag ein 92-jähriger Mann gestorben. Als die Einsatzkräfte am Dienstag gegen 14.15 Uhr an der Werkstättenstraße im Stadtteil Hillerheide eintrafen, stand die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schon in Flammen, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte.

Die Rettungskräfte fanden den Mann, doch Wiederbelebungsversuche blieben demnach erfolglos, er starb noch an der Einsatzstelle. Die Brandursache war am Abend noch unklar. Ein Ersthelfer habe vorher bereits versucht, den Mann zu retten und den Brand zu löschen, erklärte die Feuerwehr. Nach Polizeiangaben verletzte er sich dabei leicht.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Wohnung schon in Flammen. Foto: Feuerwehr Recklinghausen. Foto: WAZ

Der Treppenraum des Mehrfamilienhauses war stark verraucht, so dass die weiteren, anwesenden Bewohner - teilweise mit Brandfluchthauben - aus ihren Wohnung gebracht wurden.. Die Feuerwehr war etwas mehr als drei Stunden im Einsatz. (dpa/red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama