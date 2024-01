134. Tina Ruland: „Lass dich nicht von Konventionen einschränken, sondern erfülle dir deine Träume!“

Mein heutiger Gast ist Tina Ruland, die 1991 in der Kinokomödie „Manta, Manta“ an der Seite von Til Schweiger ihren großen Durchbruch feierte.

Mein heutiger Gast ist Tina Ruland, die 1991 in der Kinokomödie „Manta, Manta“ an der Seite von Til Schweiger ihren großen Durchbruch feierte. In den darauffolgenden Jahren wurde sie zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands – und war bis heute in Dutzenden TV-Filmen und Serien zu sehen: darunter Klassiker wie „Tatort“, „SOKO” oder „Das Traumschiff“. 2023 erreichte die späte Fortsetzung des Kinohits „Manta, Manta“ erneut ein Millionenpublikum.

Wir sprechen über die deutsche Neidgesellschaft, Politikverdrossenheit, Beauty-Druck, die Kunst, ein Freigeist zu bleiben, ihre Zeit im Dschungel-Camp, den Skandal um Till Lindemann und ihre große Lust auf monatelanges Reisen.

Tina Ruland verrät, was sie an der Woke-Bewegung ganz besonders nervt, warum es in ihren Augen auf Till Schweiger eine gnadenlose Hexenjagd gab und wieso sie das fortschreitende Schwinden der Meinungsfreiheit in Deutschland zunehmend beunruhigt.

Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung - und ganz viel Spaß mit Tina Ruland.